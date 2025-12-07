Criterion Open 2025 estimula la economía de Cilacap

Cilacap (ANTARA) – Se espera que la carrera ciclista del Campeonato Abierto Criterium 2025 en Cilacap Regency, Java Central, proporcione un importante impulso económico al distrito, ya que genera una facturación de casi mil millones de IDR gracias a la llegada de cientos de participantes y miles de acompañantes de diferentes regiones.

Hablando después de la inauguración del Campeonato Abierto Criterium 2025 en Cilacap, el Gerente General de PT Kilang Pertamina Internasional RU iV Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo dijo el sábado que el evento no solo estimuló la adrenalina de los ciclistas sino que también se convirtió en una locomotora para la economía y el turismo de Cilacap Regency.

En este caso, afirmó, el campeonato, al que asistieron 589 participantes, tenía el potencial de crear un fuerte efecto económico en cadena, sobre todo por el gran número de atletas que lo acompañaron.

«Se estima que asistieron unas 2.500 personas, incluida la presentación. Si sólo una persona gastara entre 300.000 y 400.000 IDR, el volumen de negocios económico podría rondar los 1.000 millones de IDR. Este es un valor muy bueno para Cilacap», dijo.

Dijo que el evento es una forma de cooperación entre Pertamina y el gobierno de Cilacap Regency para promover los deportes y al mismo tiempo apoyar las actividades turísticas regionales.

“Esto es parte de nuestro compromiso de apoyar las actividades deportivas y turísticas. Efecto de multiplicación“Es grande, desde hoteles, restaurantes, mipymes hasta transporte”, señala Wahyu.

Por su parte, el asistente del secretario regional de Cilacap, Budi Santoso, afirmó que el evento logró superar los desafíos que actualmente enfrenta el tejido empresarial de Cilacap, es decir, la disminución de la ocupación hotelera durante los fines de semana.

«Cilacap es una ciudad trabajadora. De lunes a viernes los hoteles están ocupados, pero de sábado a domingo suele haber poca gente, ya que más gente abandona la ciudad. Evento “Esto permite que las tasas de ocupación aumenten significativamente”, afirmó.

Según él, actividades de gran envergadura como el Campeonato Abierto Criterium pueden desencadenar el crecimiento de un nuevo centro económico en Cilacap.

Además de los hoteles, también se benefician los puestos de venta, los comedores, los restaurantes y las pequeñas empresas.

«El movimiento económico es extraordinario. Puestos, restaurantes, comedores, todos están recibiendo bendiciones. Esto es prueba de ello. evento “El deporte tiene un gran poder como símbolo y disparador del crecimiento económico”, afirmó.

También cree que el evento se está volviendo más conocido a nivel nacional y comienza a atraer el interés de los participantes extranjeros.

Según él, esto abre oportunidades para que Cilacap organice otras competiciones importantes en el futuro.

“Los amigos de los atletas malasios incluso los han atacado. evento esto es para el año que viene. “Este es un buen impulso para el turismo en Cilacap”, afirmó.

Espera que este evento se convierta en un evento anual a gran escala que pueda atraer a turistas de diversas regiones.

“Si eres constante llegarás más lejos evento Esto podría ser similar al Maratón de Borobudur, un importante calendario nacional. «Eso es lo que estamos construyendo», dijo Budi.

El Criterium Open Championship 2025, celebrado con motivo del 68.º aniversario de PT Pertamina (Persero) y el 8.º aniversario de PT Kilang Pertamina Internasional, contó con competiciones en 20 categorías, desde el grupo de edad de 5 a 6 años hasta maestros de 50 años y más.