Copyright del parlamento -Pequeña con Ariel Noah a Vina Panduwinata

JAKARTA (Antara) – El Parlamento Indonesio celebró una reunión de consulta para discutir la gestión de regalías y sus problemas en la protección de los derechos de autor y los derechos de autor con varios músicos, que van desde Ariel Noah hasta Vina Panduwinata en el complejo del Parlamento, Jakarta, el jueves.

Vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad fue presidente de la reunión celebrada en la sala XIII del Comité de Representantes. La reunión también invitó al viceministro de derecho Eddy Hiariaj junto con su personal.

«Es por eso que, entonces hacer una voz y luego también expresar sus ambiciones, de modo que hoy también tomamos una decisión sobre cómo podemos romper la dinámica que está teniendo lugar actualmente», dijo Dasco al abrir la reunión.

Además de Ariel y Vina Panduwinata, varios músicos o figuras públicas presentes fueron Sammy Simorangkir, Marcell Siahaan, Satrio Yudi Wahono (Piyu Padi), a Cholil Mahmud (efecto de efecto invernadero).

Luego también hay varios músicos que ahora son miembros del Parlamento Indonesio, incluidos Ahmad Dhani, una vez Mekel y Mely Goeslaw.

Dasco dijo que actualmente hay una serie de cosas que deberían adaptarse a la legislación de derechos de autor. Según él, el Ministerio de Derecho también ha coordinado con el Parlamento Indonesio sobre el ajuste.

Sin embargo, dijo que el ajuste no era suficiente, porque el desarrollo de ese tiempo exigía que se revisara la legislación de derechos de autor. Además, también hay muchas ambiciones de la comunidad con respecto a los desarrollos tecnológicos con respecto a la legislación de derechos de autor.

«Si la legislación de derechos de autor se completará más adelante, cómo el formulario, ya sea LMK o LMKN, es el formulario tal como se planifica o cambia de acuerdo con el acuerdo, lo ajustaremos», dijo Dasco.

Leer también: emprendedor de autobuses PO en Kudus Stop Strop Songs in the Bus debido a las regalías