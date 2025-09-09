Contratista del proyecto de la biblioteca de Kudus Regent «Advertencia»

KUDUS (Antara) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris dio una advertencia o advertencia Al contratista para la construcción de un edificio de biblioteca moderna porque todavía hay una escasez de 1.58 por ciento del objetivo, por lo que debe haber un intento de acelerar la conciencia.

«Ahora la realización es solo del 21.66 por ciento, incluso menos del 1.58 por ciento del objetivo. El proveedor de servicios de construcción debe adelantar inmediatamente para que la construcción pueda completarse de acuerdo con el cronograma. En esta semana se debe seguir, ejecutarse rápidamente. Debido a que el marco del techo se coloca en el garaje para que la instalación pueda ser más rápida.

Agregó que el Gobierno de la Regencia de Kudus también continuó controlando la calidad del material, desde la cantidad y el diámetro de hierro, calidad de concreto hasta otros materiales de soporte.

Según él, la calidad del desarrollo debe estar garantizada, no solo se ve bien, sino también demostrada por las pruebas de laboratorio.

«La buena calidad debe ser probada mediante una prueba de laboratorio, comenzando a comprimir el concreto con la prueba de hierro», dijo.

Incluyendo, dijo, para la instalación de materiales, los proveedores de servicios deben presentar permiso al Oficial de Making de Compromiso (PPK) para que todas las fases estén de acuerdo con los procedimientos.

El proyecto de construcción del edificio de la biblioteca ha recibido apoyo presupuestario del gobierno central a través de un fondo de asignación especial (techo) de RP10.65 mil millones. Mientras que en el proceso de subasta, el precio de la oferta fue de Rp8.43 mil millones, mientras que el valor del techo fue de Rp9.85 mil millones.

Antes de que comenzara la construcción, el gobierno de Kudus Regency también asignó RP900 millones para vertedero en 2024.

Se planea que el nuevo edificio de la biblioteca en un área de 1.3 hectáreas en el complejo Jagong Kudus Balai tenga instalaciones bastante completas. Comenzar las instalaciones de la sala de lectura, las habitaciones multimedia, las áreas de discusión, las habitaciones artificiales, los grandes espacios de estacionamiento, a los espacios abiertos verdes.

«Con la disponibilidad de buenas instalaciones para la biblioteca de construcción, se espera que el nivel de alfabetización en Kudus Regency también aumente. Todo esto es para la comunidad, para la gente», dijo.

La construcción del edificio de la biblioteca se llevó a cabo durante 172 días calendario con un objetivo de finalización a mediados de diciembre de 2025. Se espera que el proyecto no solo mejore los servicios de alfabetización, sino también representativo, cómodo, así como el orgullo de la comunidad santa.