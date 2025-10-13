Consulte los precios del combustible de Pertamina esta semana

Yakarta (ANTARA) – El precio del fueloil (BBM) en las gasolineras Pertamina, Shell, BP y Vivo se mantuvo estable en la tercera semana de octubre, aunque todavía se produjo escasez en las gasolineras públicas privadas (SPBU).

Citado el lunes, el sitio web oficial de Pertamina en Yakarta afirmó que los precios de las series Pertamina Dex y Pertamax se han mantenido estables desde principios de octubre. El precio del combustible Dexlite (CN 51) ha aumentado de 13.600 IDR por litro a 13.700 IDR por litro en comparación con septiembre.

Los detalles de los precios del combustible en las gasolineras de Pertamina (Yakarta) son los siguientes:

Pertalita: 10.000 IDR por litro;

Gasóleo subvencionado: 6.800 IDR por litro;

Pertamax: 12.200 IDR por litro;

Pertamax Turbo: 13.100 IDR por litro;

Pertamax Green: 13.000 IDR por litro;

Dexlite: Rp. 13.700 por litro; Y

Pertamina Dex: 14.000 IDR por litro.