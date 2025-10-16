Consulte el precio del oro pegadiano hoy: ANTAM alcanzó los 2,62 millones de IDR por gramo

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el jueves (16/10) muestran que tres productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS, Galeri24 y Antam, experimentaron aumentos de precios durante dos días consecutivos.

El precio minorista del oro Antam se disparó a 2.622.000 IDR desde un precio inicial de 2.596.000 IDR por gramo. Del mismo modo, el oro Galeri24 también aumentó de 2.389.000 IDR a 2.405.000 IDR por gramo.

Al igual que Antam y Galeri24, la UBS también experimentó un aumento drástico hasta 2.466.000 IDR desde el precio inicial de 2.411.000 IDR por gramo.





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí