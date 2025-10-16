Consulte el precio del oro pegadiano hoy: ANTAM alcanzó los 2,62 millones de IDR por gramo

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el jueves (16/10) muestran que tres productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS, Galeri24 y Antam, experimentaron aumentos de precios durante dos días consecutivos.

El precio minorista del oro Antam se disparó a 2.622.000 IDR desde un precio inicial de 2.596.000 IDR por gramo. Del mismo modo, el oro Galeri24 también aumentó de 2.389.000 IDR a 2.405.000 IDR por gramo.

Al igual que Antam y Galeri24, la UBS también experimentó un aumento drástico hasta 2.466.000 IDR desde el precio inicial de 2.411.000 IDR por gramo.