Consulta el precio del oro hoy, ha caído.

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro cotizado el sábado en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian muestra que tres productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS, Galeri24 y Antam, han experimentado una caída.

El precio minorista del oro Antam ha bajado ahora de 2.419.000 IDR por gramo a 2.409.000 IDR. Del mismo modo, el oro de Galeri24 también ha caído de 2.306.000 IDR por gramo a 2.299.000 IDR.

Al igual que Antam y Galeri24, UBS también cayó de 2.351.000 IDR por gramo originales a 2.326.000 IDR.

La siguiente es una lista completa de los precios del oro para cada producto:

Precio del oro en la UBS:

– Precio de 0,5 gramos de oro UBS: 1.258.000 IDR

‎- Precio de 1 gramo de oro UBS: 2.326.000 IDR

– Precio de 2 gramos de oro UBS: 4.616.000 IDR

– Precio de 5 gramos de oro UBS: 11.406.000 IDR

‎- Precio de 10 gramos de oro UBS: 22.691.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro UBS: 56.614.000 IDR

– Precio de 50 gramos de oro UBS: 112.994.000 IDR

– Precio de 100 gramos de oro UBS: 225.900.000 IDR

– Precio de 250 gramos de oro UBS: 564.583.000 IDR

‎- Precio de 500 gramos de oro UBS: IDR 1.127.836.000

‎

Precio del oro Galeri24:

– Precio de 0,5 gramos de oro Galeri24: 1.206.000 IDR

– Precio de 1 gramo de oro Galeri24: 2.299.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro Galeri24: 4.526.000 IDR

– Precio de 5 gramos de oro Galeri24: 11.238.000 IDR

‎- Precio de 10 gramos de oro Galeri24: 22.415.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro Galeri24: 55.899.000 IDR

‎- Precio de 50 gramos de oro Galeri24: IDR 111.708.000

‎- Precio de 100 gramos de oro Galeri24: IDR 223.306.000

‎- Precio de 250 gramos de oro Galeri24: IDR 557.988.000

‎- Precio de 500 gramos de oro Galeri24: IDR 1.115.426.000

– Precio de 1.000 gramos de oro Galeri24: 2.230.851.000 IDR.

‎

Precio del oro Antam:

– Precio de 0,5 gramos de oro Antam: 1.257.000 IDR

– Precio de 1 gramo de oro Antam: 2.409.000 IDR

– Precio de 2 gramos de oro Antam: 4.755.000 IDR

– Precio de 3 gramos de oro Antam: 7.106.000 IDR

– Precio de 5 gramos de oro Antam: 11.808.000 IDR

– Precio de 10 gramos de oro Antam: 23.557.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro Antam: 58.761.000 IDR

– Precio de 50 gramos de oro Antam: 117.438.000 IDR

‎- Precio de 100 gramos de oro Antam: 234.793.000 IDR

– Precio de 250 gramos de oro Antam: 586.704.000 IDR

‎- Precio de 500 gramos de oro Antam: IDR 1.173.186.000

– Precio de 1.000 gramos de oro Antam: 2.346.330.000 IDR.