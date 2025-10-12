Consulta el precio del oro esta semana, si volverá a caer o no

Yakarta (ANTARA) – Consulta el precio del oro este domingo. Los precios del oro, citados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el domingo (10/12), muestran que tres productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS, Galeri24 y Antam, han experimentado aumentos de precios.

El precio minorista del oro Antam ha aumentado ahora de 2.409.000 IDR por gramo a 2.414.000 IDR. Del mismo modo, el oro Galeri24 también aumentó de 2.299.000 IDR por gramo a 2.301.000 IDR.

‎‎Al igual que Antam y Galeri24, UBS también subió a Rp. 2.340.000 de las Rp iniciales. 2.326.000 por gramo.

A continuación se muestra una lista completa de los precios del oro para cada producto:

‎Precio del oro UBS:

– Precio de 0,5 gramos de oro UBS: 1.265.000 IDR

– Precio de 1 gramo de oro UBS: 2.340.000 IDR

– Precio de 2 gramos de oro UBS: 4.643.000 IDR

‎- Precio de 5 gramos de oro UBS: 11.472.000 IDR

– Precio de 10 gramos de oro UBS: 22.823.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro UBS: 56.944.000 IDR

– Precio de 50 gramos de oro UBS: 113.654.000 IDR

– Precio de 100 gramos de oro UBS: 227.217.000 IDR

– Precio de 250 gramos de oro UBS: 567.875.000 IDR

‎- Precio de 500 gramos de oro UBS: IDR 1.134.413.000

‎

‎Precio del oro Gallery24:

– Precio de 0,5 gramos de oro Galeri24: 1.207.000 IDR

– Precio de 1 gramo de oro Galeri24: 2.301.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro Galeri24: 4.533.000 IDR

– Precio de 5 gramos de oro Galeri24: 11.248.000 IDR

‎- Precio de 10 gramos de oro Galeri24: 22.436.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro Galeri24: 55.951.000 IDR

‎- Precio de 50 gramos de oro Galeri24: IDR 111.814.000

‎- Precio de 100 gramos de oro Galeri24: IDR 223.516.000

‎- Precio de 250 gramos de oro Galeri24: IDR 558.514.000

‎- Precio de 500 gramos de oro Galeri24: IDR 1.116.478.000

– Precio de 1.000 gramos de oro Galeri24: 2.232.955.000 IDR.

‎

‎Precio del oro Antam:

– Precio de 0,5 gramos de oro Antam: 1.260.000 IDR

– Precio de 1 gramo de oro Antam: 2.414.000 IDR

– Precio de 2 gramos de oro Antam: 4.765.000 IDR

– Precio de 3 gramos de oro Antam: 7.122.000 IDR

– Precio de 5 gramos de oro Antam: 11.834.000 IDR

– Precio de 10 gramos de oro Antam: 23.610.000 IDR

– Precio de 25 gramos de oro Antam: 58.892.000 IDR

– Precio de 50 gramos de oro Antam: 117.700.000 IDR

‎- Precio de 100 gramos de oro Antam: 235.318.000 IDR

– Precio de 250 gramos de oro Antam: 588.016.000 IDR

‎- Precio de 500 gramos de oro Antam: IDR 1.175.811.000

– Precio de 1.000 gramos de oro Antam: 2.351.580.000 IDR.