Consejo del Ministerio de Abogados de Java Central El espíritu de United, Soberano, Indonesia avanzó

SEMARANG (Antara) – Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Heni Susila Wardoyo. Liderando el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, en la oficina regional, el domingo.

Tratando como oficial de ceremonia fue Danang Agugg Nugroho, un juicio a mediados, mientras que Deni Kristiawan, jefe de la Administración de Derechos Generales, fue nombrado comandante de la ceremonia.

Al leer los comentarios del Ministro de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones, el Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Kakanwil, dijo que la conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia fue un momento importante para mostrar la larga lucha de los héroes del país.

«Hoy, exactamente hace 80 años, Sookarno y Mohammad Hatta declararon la independencia indonesia. Estuvimos bajo las banderas rojas y blancas durante mucho tiempo, no solo por el tiempo que corrió, sino por la larga lucha basada en el espíritu de sacrificio y amor por la patria.

El gran tema del 80 aniversario de la República de Indonesia, «United, Sovereine, Propeross People, Indonesia’s Avanzed», según él, el espíritu de la unidad, la independencia nacional y la dirección del oro superior de Indonesia, competitivo y digno de Indonesia. La independencia también debe implementarse en los cuatro dominios de las tareas más importantes del Ministerio de Derecho, Derechos Humanos e Inmigración Correccional: aplicación de la ley justa, protección de los derechos humanos, servicios de inmigración de calidad y un sistema de corrección humana.

«Esta independencia no es solo una palabra en la historia, sino un aliento en la vida diaria del pueblo indonesio. Tenemos que trabajar más duro, fortalecer la cooperación y ofrecer los mejores servicios públicos para el pozo de las personas», dijo el ministro coordinador en sus comentarios.

Al terminar los comentarios, el jefe de la oficina regional trajo un mensaje de que todo el Ministerio de Abogados hizo el impulso de la advertencia de independencia como una inspiración para aumentar la dedicación y el servicio comunitario.

En esta ocasión, la oficina regional también entregó los premios Satyalancana Karya Satya X, XX y XXX a los empleados que se consideraron fundamentales en su servicio y desempeño.

La ceremonia tuvo lugar solemnemente al asistir el jefe de la Oficina Regional de Derechos Humanos de Java Central, Mustafa Beleng, los altos líderes de la Oficina Regional Central de Java de la Oficina Regional de Kemenkum, el jefe de UPT en Semarang City, ciertos Neestra’s Wedenstra.

Esta advertencia no es solo un símbolo de respeto por los servicios de los héroes, sino también la dedicación real del Ministro de Derecho de Java Central en el Ministerio de Defensa al mantener la independencia con servicios públicos de alta calidad y contribuciones a Indonesia avanzada.