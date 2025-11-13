Consejo de Prensa: Las redes sociales conectadas a los medios de comunicación no entran en el ámbito de aplicación de la Ley ITE

Semarang (ANTARA) – El Consejo de Prensa enfatizó que el contenido de las redes sociales afiliado a empresas de medios de comunicación no entra dentro del alcance de la Ley Número 1 de 2024 sobre Información y Transacciones Electrónicas (ITE).

«Creo que está claro: para las redes sociales afiliadas a los medios de comunicación, el contenido producido sigue siendo un producto periodístico», dijo el jueves en Semarang el miembro del Consejo de Prensa Muhammad Jazuli.

Jazuli así lo transmitió en respuesta a preguntas de los participantes en el Foro de Coordinación y Sincronización para el Fortalecimiento de una Política de Medios de Comunicación Social Responsables, Educativos, Justos, Objetivos y Saludables (BEJO’S).

Dijo que muchas empresas de medios de comunicación también están utilizando actualmente las redes sociales como medio para publicar su contenido periodístico.

Si se produce un conflicto de información, los medios sociales afiliados a dichas empresas de medios de comunicación siguen siendo dominio de la Ley Número 40 de 1999 sobre Prensa.

«Es diferente de las redes sociales privadas. Mis redes sociales, por ejemplo. Ese es el dominio de la ley ITE (si hay una disputa de información, ed.)», dijo.

En la ocasión, Jazuli valoró el foro del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad como un paso concreto en la construcción de un ecosistema de medios creíble en medio de los desafíos cada vez más complejos de la industria de la prensa.

“Este foro es muy bueno y positivo en medio de la turbulencia mediática que vive actualmente el sector. Hay muchos factores internos y externos que influyen, por eso es importante realizar este tipo de actividades con regularidad”, afirmó.

Mientras tanto, el subsecretario de Coordinación de Comunicaciones e Información del Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, primer mariscal del TNI Ariffin Sjahrir, enfatizó que el gobierno no tiene la intención de limitar el espacio de prensa, sino más bien fortalecer un ecosistema de medios saludable.

‘Somos muy conscientes de que crear un ecosistema de medios limpio y justo implica mucho parte interesada. “Por lo tanto, el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad invita a todas las partes a trabajar juntas para crear unos medios de comunicación nacionales saludables”, dijo.

Ariefin añadió que el rápido desarrollo de la tecnología requiere que el gobierno y los actores de los medios se muevan en sincronía.

«Estamos tratando de equilibrar el desarrollo de la tecnología sin trabajar esporádicamente. Abrazamos a todas las partes para no quedarnos atrás», afirmó.

En la misma ocasión, el jefe del Departamento de Información y Comunicaciones de la provincia de Java Central, Agung Hariyadi, dijo que su partido apoya plenamente el fortalecimiento del ecosistema de medios locales.

«Alentamos a los medios locales a crecer en las regiones porque conocen mejor las condiciones ambientales. Los medios también son el cuarto pilar de la democracia, por lo que deben poder proporcionar información equilibrada», afirmó.

