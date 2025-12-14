Conozca a Endy Julianto, docente de la Escuela Vocacional de la Undip que más patentes ha ganado

Semarang (ANTARA) – La educación de buena calidad no puede separarse del papel de los docentes dedicados que siempre hacen una contribución real a través de la orientación y la motivación, tanto para los estudiantes como para la comunidad académica y la comunidad.

Uno de ellos es el Dr. Mohamad Endy Julianto, ST, MT, profesor del Programa de Estudios de Tecnología de Ingeniería Química Industrial (TRKI) de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV Undip), quien también se desempeña como director del Programa de Estudios TRKI.

Este profesor, nacido en Kendal el 31 de julio de 1971, es conocido por haber logrado un gran número de logros en investigación y servicio comunitario.

Realizó estudios superiores con experiencia en ingeniería química. Obtuvo una licenciatura en ingeniería química de la Universidad de Diponegoro en 1998, luego obtuvo su maestría en ingeniería en el Instituto de Tecnología de Bandung, donde se graduó en 2003.

Además, completó su doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Diponegoro en 2025.

Como académico, Mohamad Endy Julianto participa activamente en actividades de investigación y publicaciones científicas. Hasta la fecha, ha publicado 31 artículos científicos en revistas, incluidas 74 publicaciones en revistas internacionales, y realizó 29 estudios entre 2006 y 2023.

Su compromiso con el desarrollo de la ciencia continúa, como lo demuestra su participación en varios estudios que aún están en curso.

Además de participar activamente en la investigación, el Dr. Mohamad Endy Julianto también ha prestado consistentemente servicio comunitario desde 2007.

Hasta la fecha, ha producido 30 trabajos intelectuales (IA) oficiales, uno de los cuales se tituló «Proceso de inactivación enzimática para la producción competitiva de té súper verde utilizando un vaporizador de dispersión cilíndrico» en 2024, en forma de patente simple con IDS000007201 concedida.

Su dedicación no sólo enfatiza la investigación, sino que también produce una multitud de innovaciones impactantes que brindan soluciones reales a los problemas de la sociedad. Gracias a su arduo trabajo y contribución, el Dr. Endy ha ganado diez premios en los últimos cinco años, incluido el de maestro con más patentes concedidas en 2024 de la Universidad de Diponegoro.

El Dr. Mohamad Endy Julianto reveló que tiene un gran objetivo para la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro, que es hacer que la educación sea de libre acceso para los estudiantes a través de la innovación basada en productos.

Explicó que se espera que los cambios en el plan de estudios, basados ​​en productos innovadores, brinden oportunidades para que los estudiantes aprendan más de manera práctica y desarrollen y produzcan productos que tengan valor minorista.

«Los estudiantes de formación profesional pueden mejorar su aprendizaje práctico hasta que sean capaces de desarrollar y producir productos que puedan comercializarse. Los resultados se pueden utilizar más tarde para ayudar con los costos de matrícula o educación. Esa es la esperanza en la que estamos trabajando actualmente», afirmó.

Según él, esta medida no sólo tiene como objetivo aliviar la carga financiera de los estudiantes, sino que también puede mejorar sus habilidades y aumentar su productividad para que estén mejor preparados para el mundo industrial y laboral.

También espera que los estudiantes, profesores y toda la comunidad académica sigan innovando y avanzando juntos.

«Mi objetivo es poder ayudar y beneficiar a otras personas produciendo productos que puedan ser comercializados para poder generar empleo. Sin embargo, actualmente el desafío es el tiempo al que todavía me tengo que adaptar», agregó.

Al finalizar la entrevista, también transmitió un valioso mensaje a los estudiantes.

«Debemos hacer el bien a todos. Ser una persona útil a los demás y nunca hacer daño a nadie, porque la ley de la siembra y la cosecha es real», afirmó.

El Dr. Mohamad Endy Julianto es un profesor que no sólo ha logrado brillantes logros académicos y de investigación, sino que también está comprometido a desarrollar a los estudiantes a través de innovaciones prácticas que tengan un impacto real.

Su dedicación, integridad y visión en la creación de una educación que sea beneficiosa para los estudiantes, la comunidad académica y la sociedad lo convierten en un modelo inspirador para toda la comunidad académica.