Congreso de PPP: Nuevo cambio de viejas lesiones y crisis de legitimidad

SEMARANG (Antara) – El United Development Party (PPP) se ha convertido nuevamente en un foco público después de celebrar una conferencia extraordinaria en Ancol. El foro que debería ser un lugar para la consolidación y el reflejo de las estrategias políticas, en realidad muestra viejas heridas que se dirigen nuevamente: conflictos internos, rivalidad de élite y atracción de intereses siempre cónicos.

Los medios nacionales escribieron esta conferencia en un tono crítico y enfatizaron cómo el foro era más visible como un lugar para el presidente del presidente del presidente general que las deliberaciones estratégicas.

Incluso algunos medios internacionales, que generalmente rara vez prestan atención al Partido Medio en Indonesia, también registraron este evento como un retrato frágil de instituciones de partidos basadas en la religión en medio de la democracia moderna.

PPP es en realidad una fiesta histórica. Nació en 1973 de la fusión de cuatro partidos islámicos, ahora, Parmusi, PSII y PTI, como una representación política de los musulmanes en la era del nuevo orden.

Pero desde el principio, la fusión era más coerción política que la integración ideológica, por lo que el potencial de división siempre fue enterrado en ella.

Ahora, después de más de cinco décadas, el partido a menudo se ve como una organización que está trabajando en la lucha por el liderazgo en lugar de luchar por las ambiciones de la gente.

Rivemento candidato en la Conferencia Ancol aclara este fenómeno. La lucha por el presidente del presidente general es el enfoque más importante del foro.

Varias cifras se realizaron con reclamos y sus respectivas bases de apoyo. Por un lado, hay un campamento que enfatiza la continuidad del liderazgo y la estabilidad de las relaciones con el gobierno.

Por otro lado, apareció un campamento que trajo la agenda de un cambio total con la retórica para llevar el PPP de regreso a ‘la gran casa de los musulmanes’.

Esta rivalidad no es solo una lucha personal, sino una lucha entre el pragmatismo político y el idealismo ideológico.

Sin embargo, para los observadores políticos, la disputa no parecía estéril de influencias externas. El apoyo del gobierno u otros patrocinadores políticos es a menudo un factor determinante, por lo que la conferencia se parece más a un ámbito de negociaciones interesantes que en disputas de ideas.

Este fenómeno en realidad muestra una crisis de legitimidad más profunda. PPP, como el partido islámico más antiguo de Indonesia, ahora se encuentra en una intersección: ¿aún es relevante ser un canal político de personas o simplemente un instrumento de élite para negociar puestos en el gobierno?

En sus partidos de trabajo y sistemas de partidos, Giovanni Sartori recordó que los partidos políticos que no han mantenido la cohesión interna y la consistencia ideológica confrontadas con la delegitimidad en el público.

Los síntomas son claramente visibles en el cuerpo de PPP. Las elecciones continúan disminuyendo, mientras que la base de masas tradicional, especialmente entre los internados islámicos y la comunidad islámica, es cada vez más fluida y se está trasladando a otras partes como PKB y PKS.

En la literatura política islámica también señaló que el problema que PPP empaquetó no era único. El conflicto interno es la «vieja enfermedad» de los partidos islámicos en Indonesia.

Desde la era de la democracia liberal en la década de 1950, Masyumi se ha roto debido a las diferencias en las estrategias para enfrentar el poder, hasta ahora salió y su propio partido fundó. La incapacidad para manejar la diversidad de puntos de vista es a menudo en los departamentos que debilitan las posiciones políticas de la gente.

En el estudio Vali Nasr de la política islámica, por ejemplo, se dijo que los partidos islámicos a menudo no cambiaban el gran potencial social que tenían en fuerzas políticas sólidas, no en la rivalidad de la élite y la política de la identidad interna.

En el caso de PPP, las debilidades estructurales agravan aún más la situación. El partido se gestiona con un patrón de arriba hacia abajo, con la élite como centro de control, mientras que las ambiciones de los marcos en la base a menudo se pasan por alto.

Samuel Huntington en el orden político en las sociedades cambiantes enfatizó que la institución débil en la canalización de conflictos en realidad tiene más inestabilidad.

En lugar de construir un mecanismo democrático interno saludable, el PPP Elite en realidad está negociando con proximidad con el poder.

Política de alojamiento como esta asegura que PPP pierda la función crítica y se mantenga alejado de las ambiciones de la gente, de modo que la crisis de legitimidad se vuelve cada vez más profunda.

Sin embargo, la crisis no siempre termina en la destrucción. Varios observadores evalúan que la conferencia ANCOL puede ser un punto de inflexión si se utiliza para implementar reformas estructurales.

Este partido todavía tiene la oportunidad de respirar nueva vida en su base ideológica como una representación del Islam islámico moderado, para fortalecer el mecanismo de la democracia interna al involucrar a los marcos y mujeres jóvenes y hacer que la rivalidad de élite sea un lugar para ideas, poder no financiero.

La historia registra que los partidos que han logrado salir de la crisis a menudo parecen más fuertes. Samuel Huntington también enfatizó que la crisis política puede dar a luz a una nueva institución más adaptativa, siempre que haya el coraje de realizar reformas fundamentales.

En última instancia, el público espera la pregunta de si PPP puede provenir de la sombra de los conflictos internos. La Conferencia de Ancol ha mostrado una cara frágil del Partido Islámico que está coloreada por la lucha por los intereses de la élite.

Pero el foro también abrió espacio para la reflexión y la innovación. Si las élites del PPP no lo usan, esta conferencia se incluirá como un episodio diferente en la larga historia del conflicto interno que socava la legitimidad de la fiesta.

Pero si se usa como un impulso de reforma, la conferencia puede ser una puerta para el nuevo renacimiento de PPP.

La historia política indonesia muestra que el Partido Islámico tiene un gran potencial, pero a menudo ningún capital social ha gobernado porque está encarcelado en rivalidad interna.

PPP se encuentra actualmente en un punto crucial: si está enredado en el conflicto o si se elevará un poder político relevante de las personas.

La pregunta solo puede ser respondida por el coraje de la élite para colocar los intereses de las personas sobre los intereses personales.

Sin esto, PPP vivirá como un nombre en datos históricos, mientras que la etapa política de los musulmanes está llena por otras partes que son soldados y pueden leer las demandas de la época.

*Observadores de políticas públicas en instituciones de sabiduría y líderes de la política pública del liderazgo regional de la Java Central Muhammadiyah.