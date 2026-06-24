Conductor acusado del asesinato en 2024 del detective de la policía de Nueva York. Jonathan Diller en Queens se declara culpable de posesión de armas

REINAS (WABC) — El conductor acusado del asesinato del detective de la policía de Nueva York. Jonathan Diller se declaró culpable el miércoles.

La policía dice que Lindy Jones estaba detrás del volante durante una parada de tráfico mortal en Queens en 2024.

Jones está acusado de posesión de un arma después de que se encontró una segunda arma en el automóvil.

Recibirá cinco años de prisión y cinco años de libertad condicional cuando sea sentenciado el 14 de julio.

Su pasajero, Guy Rivera, disparó el tiro que mató a Diller después de que los oficiales se acercaran al auto para investigar lo que parecía ser un arma en el bolsillo de Rivera.

Rivera fue sentenciado en abril a 115 años de prisión y cadena perpetua.

———-

* Más noticias de Reinas

* Envíanos un consejo de noticias

* Descargue la aplicación abc7NY para recibir alertas de noticias de última hora

* Descarga nuestra aplicación de TV conectada





Envíe un consejo o una idea para una historia a Eyewitness News

¿Tiene algún consejo sobre noticias de última hora o una idea para una historia que deberíamos cubrir? Envíelo a Eyewitness News utilizando el siguiente formulario. Si adjunta un video o una foto, se aplican los términos de uso.