Condenado por soborno, el ex alcalde de Semarang pide revisión

Semarang (ANTARA) – El presidente de la Asociación de Implementación de la Construcción de la ciudad de Semarang (Gapensi), Martono, quien fue condenado por sobornar al ex alcalde de Semarang, Heveaeita G. Rahayu alias Mbak Ita, presentó una revisión (PK) de la decisión del Tribunal de Corrupción de Semarang en su contra.

El portavoz del Tribunal Anticorrupción de Semarang, Hadi Sunoto, en Semarang, confirmó el lunes la solicitud PK presentada por el convicto que fue sentenciado a 4,5 años de prisión.

«Su solicitud fue examinada por un panel de jueces encabezado por Siti Insirah», dijo.

En cuanto al motivo de la solicitud de PK, continuó, el condenado consideró que el juez había cometido un error al tomar la decisión.

Dijo que el proceso de lectura de la petición y presentación de pruebas y declaraciones de testigos se escuchará en el Tribunal Anticorrupción de Semarang antes de ser enviado al Tribunal Supremo para su investigación y decisión.

Durante la audiencia de solicitud de PK, el sospechoso se presentó personalmente en el tribunal para participar en el juicio.

Anteriormente, el presidente de Gapensi de la ciudad de Semarang, Martono, fue sentenciado a 4,5 años de prisión por denunciar a la ex alcaldesa de Semarang, Hevearita G. Rahayu, alias Mbak Ita, y a su esposo, Alwin Basri.

Además del castigo corporal, Martono también fue condenado a una multa de Rp. 300 millones, que de no pagarse se sustituirán por 1 mes de prisión.

Martono fue declarado culpable de dar información a Mbak Ita y Alwin Basri en relación con el proyecto de nombramiento directo en 16 subdistritos de la ciudad de Semarang en 2023.

