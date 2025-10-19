Con motivo del Día Nacional de la Electricidad, PLN participa en la restauración de manglares

Solo (ANTARA) – Dando la bienvenida al Día Nacional de la Electricidad, la Unidad de Distribución Principal (UID) de PLN en Java Central y DI Yogyakarta plantaron 3.500 plántulas de manglares en las playas de Muara Kencana y Kinasih, Kendal Regency, Java Central.

Según la información recibida por ANTARA en Solo, Java Central, el domingo, esta actividad se llevó a cabo como una forma de compromiso genuino del PLN con la restauración de los ecosistemas de manglares y la restauración de los ecosistemas costeros afectados por la socavación, la intrusión de agua de mar y las inundaciones de mareas.

La plantación de manglares titulada Mageri Segoro fue dirigida directamente por el Gobernador de Java Central Ahmad Luthfi y su equipo y fue un programa implementado simultáneamente en 264 aldeas de la zona costera de Java Central, repartidas en 107 aldeas y 17 regencias/ciudades.

Se registraron alrededor de 1.500 participantes para participar en la plantación de manglares, entre ellos instituciones empresariales BUMN y BUMD, el Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente, TNI, POLRI, estudiantes, voluntarios y organizaciones de la sociedad civil.

Se sabe que desde marzo de 2025 hasta la fecha, PLN ha logrado la plantación de 174.700 plántulas de manglares repartidas por Java Central.

Esta actividad también recibió un premio del Museo Indonesio de Récords Mundiales (MURI) por plantar simultáneamente la mayor cantidad de manglares en Mageri Segoro, Java Central, entregando 1,3 millones de plántulas al Gobierno Provincial de Java Central.

En su discurso, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo que el Premio Muri Record pertenece no sólo al gobierno sino también a todas las comunidades que han preservado sus playas. Por ello, también invitó a la ciudadanía a continuar con la cultura del cuidado de las costas.

«Java Central tiene una costa de casi 973 km, debemos tratar de evitar el desgaste. Nuestro objetivo es plantar 2 millones de manglares en estado vivo para diciembre de 2025. Enseñemos a la comunidad a amar el medio ambiente que nos rodea, especialmente protegiendo la costa, para que nuestro ecosistema y estuarios costeros se preserven», dijo.

Mientras tanto, el regente de Kendal, Dyah Kartika Permanasari, expresó su gratitud a todos los niveles relevantes por la selección de Kendal Regency para la plantación simultánea de manglares.

«Me gustaría agradecer a todas las partes interesadas que están trabajando juntas para tomar medidas concretas y sostenibles para crear conciencia y cuidar la protección del medio marino costero. Cada semilla que plantamos es un símbolo y una esperanza para un mar sano y sostenible, cuidémoslo juntos», dijo.

En consonancia con el gobierno, el director general de PLN UID Java Central y DI Yogyakarta, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo que PLN proporciona pruebas concretas de la integración de los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su negocio.

«Hoy, el PLN proporcionó pruebas concretas de su apoyo al programa del gobierno de Mageri Segoro para prevenir la socavación del mar mediante la plantación de manglares. El PLN seguirá dando prioridad a los criterios ESG en sus procesos comerciales para que, en el futuro, PT PLN (Persero) sea muy consciente del medio ambiente en la realización de sus actividades comerciales», dijo.

En esta ocasión, PLN UID Java Central y Yogyakarta también recibieron un premio del Gobernador de Java Central por su participación en la restauración de manglares en el programa Mageri Segoro Central Java.