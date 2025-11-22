Con éxito se realizó el Curso de Verano 2025 del departamento de Tecnología Industrial de la SV Undip

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Tecnología Industrial de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV Undip) celebró con éxito la Escuela de Verano 2025, que tuvo lugar del 22 al 26 de septiembre de 2025, con el tema «Innovación sostenible e ingeniería inteligente para la economía circular».

Esta actividad se desarrolló de manera híbrida (online y presencial), presentando expertos internacionales y contó con la participación de estudiantes de diferentes universidades, tanto nacionales como del exterior.

La actividad fue inaugurada oficialmente por la Vicedecana de Asuntos Académicos y Estudiantiles de la Escuela Vocacional Undip, Dra. Ida Hayu Dwimawanti.

Se explicó que este programa tiene como objetivo ampliar la comprensión académica de los estudiantes sobre cuestiones de sostenibilidad industrial, energía renovable y tecnología verde, al tiempo que fortalece las redes de colaboración global entre académicos, investigadores y profesionales industriales.

La serie de eventos continuó con una sesión sobre el tema «Tecnología verde en el transporte marítimo y sistemas marítimos», presentada por representantes del Jiangsu Shipping College (JSSC), China, Zhang Zhixun, LL.M., así como la sesión «Evaluación del ciclo de vida (LCA) y prácticas de sostenibilidad industrial» a cargo del Dr. Yoyon Wahyono, S.Sc., M.Ling, investigador principal de BRIN.

Ambos materiales proporcionan una visión profunda de la aplicación del pensamiento del ciclo de vida para respaldar sistemas industriales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

El segundo día, 23 de septiembre, la Dra. Azma Putra Azis, B.Eng., M.Sc. de Curtin University Australia presentó el tema “Ingeniería inteligente para sistemas de energía renovable”, que destacó la aplicación de la ingeniería inteligente para optimizar los sistemas de energía renovable.

El tercer día, 24 de septiembre, se llevaron a cabo actividades presenciales con un Taller de Shibori Batik con el Dr. Heny Kusumayanti, ST, MT. Este taller proporciona a los participantes una experiencia directa en el procesamiento de motivos textiles utilizando técnicas de teñido natural, como forma de aplicación del concepto de ecoarte y diseño sostenible.

La siguiente sesión, el Dr. presentó. Ing. Alexander Birich de la Universidad RWTH Aachen con el material «Advanced Materials and Technology for Circular Economy», que introdujo el concepto de materiales innovadores en el sistema de economía circular y su aplicación a la industria del futuro.

La actividad continuó el cuarto día (25 de septiembre) con una conferencia invitada del Dr. Dmitriy Kuvshinov, quien analizó la aplicación de la tecnología química para apoyar la transformación industrial sostenible.

Para concluir, el quinto día (26 de septiembre) estuvo lleno de visitas industriales directas y exploraciones culturales en el área de Salatiga, brindando a los participantes la oportunidad de ver prácticas industriales reales y comprender mejor la riqueza de la cultura local de Indonesia.

La serie de actividades del Curso de Verano 2025 fue interactiva e inspiradora y se caracterizó por un gran entusiasmo por parte de los participantes, profesores y socios de la industria. Este programa no solo fortalece las competencias académicas y profesionales de los estudiantes, sino que también se convierte en un foro importante para el desarrollo de la cooperación internacional en investigación en el campo de la tecnología industrial y la sostenibilidad.

Como seguimiento de esta actividad, la Escuela Profesional Undip también ha establecido una colaboración académica y de investigación con la Universidad RWTH de Aquisgrán (Alemania) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN). Esta colaboración es un paso estratégico para fortalecer el ecosistema de investigación e innovación aplicada en el campo de la tecnología industrial sostenible y abrir oportunidades de movilidad académica y desarrollo de capacidades para profesores y estudiantes.

A través de este evento, el Departamento de Tecnología Industrial de la Escuela Vocacional Undip enfatiza su compromiso de seguir desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de la educación vocacional con competitividad global, enfocándose en la innovación, la colaboración y la sostenibilidad industrial, en línea con la visión de la Escuela Vocacional de la Universidad Diponegoro como centro de educación vocacional superior a nivel internacional.