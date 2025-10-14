Comunidad Walisongo PR desarrolla estrategia de comunicación para afrontar crisis

Semarang (ANTARA) – La comunidad bajo los auspicios del Departamento de Comunicación y Radiodifusión Islámica de FDK UIN Walisongo Semarang, a saber, la Comunidad de Relaciones Públicas de Walisongo (WPRC), llevó a cabo una actividad de WPRC Connect con el tema «Comunicación estratégica de crisis: protección de la credibilidad y la reputación de las empresas».

La actividad se llevó a cabo el lunes (13/10) en el Teatro Planetario UIN Walisongo de Semarang, y asistieron 100 estudiantes.

Esta actividad es la agenda de conferencias de un conferenciante invitado que presenta a los profesionales en su campo. La actividad fue inaugurada por Alifa Nur Fitri, profesora de Relaciones Públicas de UIN Walisongo, quien enfatizó que la capacidad de gestionar las comunicaciones de crisis es una competencia central de un profesional de relaciones públicas.

«Una crisis es el momento más crucial que pondrá a prueba cuán fuerte es la reputación de una institución. Las relaciones públicas deben estar ahí no sólo para apagar el fuego sino también para restaurar la confianza del público», dijo.

Esta actividad es una conferencia de un profesor invitado en el curso de Gestión de Crisis y Relaciones Públicas, que tiene como objetivo presentar a los profesionales en el campo. Así como aportar perspectivas y experiencias en el ámbito de la gestión de crisis, llevadas a cabo por los ponentes.

Dos profesionales nacionales se presentaron como oradores principales: Taufiq Kurniawan como Gerente de Área de Comunicación, Relaciones y RSE de Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus y el Imam Adlan, Oficial de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Ministerio de Religión de Indonesia.

En la sesión de Gestión de Crisis, Taufiq Kurniawan compartió sus experiencias a la hora de afrontar crisis en el sector energético, donde la velocidad y precisión de la información son la clave principal.

«En situaciones de crisis, las relaciones públicas deben ser un puente entre los hechos y la percepción pública. Crear una sensación de seguridad y comodidad para las partes interesadas es el primer paso para reconstruir la reputación», explicó.

Él, más conocido como Mas Humas en su cuenta de Instagram, también habla de sus diferentes experiencias al afrontar crisis y consejos para afrontar las crisis.

«Cuando nos enfrentamos a una crisis, recopilar evidencia visual del campo y la región es una actitud profesional. Mantener una actitud profesional en condiciones de crisis (neutral). Comuníquese con el equipo central si surge un problema potencialmente importante. Obtenga una respuesta oficial en forma de un comunicado, medios sociales, etc. tan pronto como sea posible (<2 horas), agentes o policía según sea necesario. Actualizaciones periódicas del centro y documentación del progreso”, dijo Taufiq Kurniawan.

Mientras tanto, durante la sesión de Gestión de Relaciones Públicas, el Imam Adlan enfatizó la importancia de un enfoque basado en la investigación en cualquier estrategia de comunicación.

«Las Relaciones Públicas no son sólo publicidad. Es un proceso de gestión sistemático para mantener la confianza del público. Sin investigación, la comunicación perderá dirección y sensibilidad a la dinámica de la crisis», afirmó.

A través de WPRC Connect 2025, se invita a los estudiantes a comprender cómo se aplica la teoría de la comunicación de crisis en términos reales en el campo, desde el mapeo de problemas, la gestión de mensajes hasta la recuperación de imágenes.

WPRC Connect es el programa insignia de la Comunidad de Relaciones Públicas de Walisongo, diseñado para reunir a académicos y profesionales de relaciones públicas en un foro estratégico.

Esta actividad también confirma el compromiso del WPRC como un laboratorio estudiantil adaptable, innovador y enfocado en la práctica profesional de las relaciones públicas.