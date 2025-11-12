Compruebe el precio del oro UBS en Pegadaian hoy

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el jueves mostraron que los precios minoristas de dos productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS y Galeri24, han aumentado durante tres días consecutivos desde el 11 de noviembre.

El precio de venta del oro Galeri24 subió a 2.428.000 IDR desde el precio inicial de 2.422.000 IDR por gramo, así como el oro de UBS, que también subió a 2.439.000 IDR desde el precio inicial de 2.432.000 IDR por gramo.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.