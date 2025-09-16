Compromiso del gobierno de Batang-Pltu Regency para aumentar los ciudadanos de Yankes Prekahtera

Batang (Antara): el gobierno de Batang Regency, Java Central, junto con PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) como propietario del despliegue de la planta de energía de vapor de vapor para mejorar los servicios de salud (Yankes) para los residentes desfavorecidos a través de la provisión de programas nacionales de programas de seguro de salud.

El jefe de la Oficina de Salud del Distrito de Batang, Ida Susilaksmi, en Batang, dijo el martes que esta colaboración era una forma para apoyar Cobertura de salud universal.

«En esta ocasión también instamos a continuar creciendo y desarrollando la independencia de la comunidad para priorizar la salud», dijo.

Expresó su aprecio por la preocupación de la empresa a través del Programa de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) que se centró en la salud, como una disminución en el gobierno, las instalaciones sanitarias totales y las instalaciones sanitarias y las instalaciones sanitarias y las instalaciones sanitarias. Abra la defecación gratis (ODF).

«Esperamos que esto se pueda desarrollar, para que más personas puedan ser ayudadas a formar independencia», dijo.

El jefe del servicio social de Batang Regency, Willopo, apreció la colaboración de la empresa y la oficina de salud que ha proporcionado una póliza de seguro de salud a 175 habitantes.

El Gobierno de Regencia, dijo, expresó su gratitud al gobierno de la aldea porque actualmente todas las aldeas tienen un centro de salud social para facilitar el acceso a las instalaciones para la comunidad.

«Estamos muy orgullosos de la contribución y la preocupación de BPI a la comunidad alrededor del Batang Pltu y se espera que Cambio de salud universalY la comunidad puede apoyar todos los programas gubernamentales «, dijo.

Mientras tanto, el gerente general de las partes interesadas BPI Aryamir H ​​Sulasmoro dijo que esta actividad fue una implementación del Acuerdo de Cooperación (PKS) entre la compañía y el Pekalongan Branch Health BPJS y la Oficina de Salud del Distrito de Batang (Dinkes) para apoyar el programa Cobertura de salud universal (Uhc).

La cooperación, dijo, quiere aumentar el alcance del Seguro Nacional de Salud (JKN) para la comunidad y la comunidad pesquera desfavorecida alrededor de la planta de energía de vapor de Batang (PLTTU).

«Junto con la Oficina de Salud del Distrito de Batang, nuestro objetivo es aumentar el acceso a los servicios de salud pública mediante la membresía del National Health Insurance (JKN) para 175 beneficiarios que han sido verificados por el gobierno de la aldea al cumplir con los criterios, como no rubripilar y no ayudar por el gobierno», dijo.

