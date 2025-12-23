Compromiso de la Profesión Fisioterapeuta de la UMS apoya la transformación de la atención primaria

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha incluido oficialmente a 145 estudiantes en la Clase IX del Juramento Profesional de Fisioterapeuta para el año académico 2024/2025.

A esta santa procesión asistieron familias de egresados ​​de diferentes regiones en el edificio KH Edutorium. Ahmad Dahlan, Solo, Java Central, martes.

El jefe del Programa Profesional de Fisioterapeuta, Suryo Saputra Perdana, S.Fis., M.Sc., PT., informó que con base en el Decreto del Rector de la UMS Número 433/II/2025, los estudiantes que prestaron juramento profesional obtuvieron un total de 37 créditos con un promedio académico (GPA) satisfactorio.

“Se requiere todo para haber completado la práctica clínica, ya sea en hospitales, clínicas dedicadas a fisioterapia de vehículos o en la comunidad”, dijo.

En su informe, Suryo aconsejó a los graduados que puedan brindar beneficios a la sociedad como una implementación de los conocimientos adquiridos durante sus estudios.

“También oramos para que pronto los egresados ​​del Programa de Formación Vocacional de Fisioterapeutas puedan aplicar sus conocimientos en función de sus respectivas habilidades”, dijo.

Además, en esta procesión también estuvo presente el Canciller de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. En su discurso expresó su agradecimiento y al mismo tiempo transmitió a los graduados los principios del PT IMAM, es decir, una profesión que aplica la trascendencia, la práctica del conocimiento y la importancia de mantener las relaciones humanas.

«La educación tiene como objetivo esencial humanizar a las personas y hacer la vida digna. Esto no es suficiente, porque la esencia del conocimiento y de la profesión es la trascendencia, que es simplemente esperar el deseo de Allah Ta’ala», dijo el rector de la UMS.

Para apoyar el aprendizaje académico de los estudiantes, la UMS cuenta actualmente con 82 programas de estudio, 29 de los cuales son programas de maestría y doctorado. El rector dijo que la universidad está actualmente esperando permiso para abrir programas de doctorado en ciencias de la salud, medicina, ingeniería e informática.

De acuerdo con la visión y misión de la Fisioterapia de formar alumnos profesionales basados ​​en los valores islámicos a través de una educación de calidad, la UMS apoya la práctica de los estudiantes de salud al tener dos hospitales, a saber, RSGM Soelastri UMS y Hospital UMS AR Fachrudin.

En esta emotiva ocasión, Harmi, AMF, quien representó a los padres de los participantes del juramento, expresó su profundo agradecimiento a toda la comunidad académica de la UMS que había ayudado al éxito de los graduados de fisioterapia.

Citando el Reglamento núm. 19 de 2024 del Ministro de Salud sobre la prestación de servicios en los centros de salud comunitarios, Harmi dijo que los fisioterapeutas son ahora uno de los once trabajadores de la salud que desempeñan un papel crucial para la supervivencia.

«El Ministerio de Recursos Humanos también afirmó que hay alrededor de 10.480 centros de salud comunitarios en toda Indonesia y sólo 800 de ellos ya cuentan con fisioterapeutas, pero los cálculos del Ministerio de Recursos Humanos indicaron que necesitamos alrededor de 25.000», dijo.

En línea con Harmi sobre el papel de los fisioterapeutas, Mohammad Rendy Herdiansyah, Ftr., representante del presidente general de la Asociación Indonesia de Fisioterapia, destacó el papel estratégico de los fisioterapeutas en la era de la transformación de la atención sanitaria.

«El sistema requiere servicios más cercanos a la comunidad, más preventivos y más funcionales. La presencia de fisioterapeutas en los centros de salud comunitarios y en los servicios primarios no es una opción, sino una necesidad», subrayó.

Los comentarios del representante de IFI concluyeron con la esperanza de que los graduados de la UMS se conviertan en fisioterapeutas que respeten el juramento que hicieron y continúen defendiendo la ética profesional.