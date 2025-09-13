Competencia de sagitancia que difunde el 67 cumpleaños de UMS

SOLO (Antara) – El ambiente lleno de entusiasmo apareció en el campo del Campus II de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) cuando se celebró una competencia de tiro con arco para aumentar el 67 cumpleaños de UMS en Solo, Central Java, viernes.

Esta actividad no es solo un lugar para la competencia, sino también un contenedor para la amistad y la introducción de la Sunnah del Apóstol en la Académica Civitas.

En sus comentarios, el 67 cumpleaños de UMS Hariyanto, SE, expresó gratitud y aprecio por el entusiasmo de los participantes. Según él, la competencia deportiva que se celebró en el impulso del cumpleaños de la universidad fue un medio para fortalecer estar juntos sin distinguir puestos y posiciones de fondo.

«Esta competencia es un evento colectivo. Por lo tanto, tanto los profesores, los médicos, los empleados y los estudiantes son lo mismo cuando han ingresado al Sportenara. La deportividad y la unión más importantes», dijo Haryanto.

Agregó que este año el número de nuevos estudiantes de UMS llegaron a 8.400 personas.

«Este es un logro extraordinario gracias al arduo trabajo de todos los académicos. Esperemos que UMS siempre sea más avanzado», agregó.

Mientras que el Comité de Artes y Deportes del Día de Yudananto, SE, enfatizó que las actividades de tiro con arco no solo eran competiciones, sino también esfuerzos para introducir correctamente las técnicas básicas del tiro con arco. El comité presenta un capacitador certificado para ayudar a los participantes a poder practicar técnicas arqueadas de acuerdo con las reglas.

«Esperamos que la comunidad de tiro con arco de esta actividad pueda nacer en el entorno UMS. Con el apoyo de las civitas académicas, el tiro con arco puede ser una rutina de Sunnah Rasul Sport que se realiza juntos», explicó Hari.

El entusiasmo de los participantes se puede ver en la participación de docenas de empleados y maestros que desean probar inmediatamente el tiro con arco, entrenar y participar en el campeonato. Esta actividad también se elaboró ​​con varias instalaciones de capacitación, para que los participantes pudieran practicar antes de que se produjera la competencia.

Las competiciones de separación de arco son parte de 12 deportes que se disputan en el contexto del 67 cumpleaños de UMS. Además de los deportes internos, varios deportes también incluyen participantes externos, incluidos estudiantes de secundaria en Solo Raya.

Con el espíritu de deportivo, el evento se abrió junto con la conferencia de Basmalah, que marcó el comienzo de una serie de competiciones deportivas que se esperaba que fortalecieran aún más la reunión de la familia distraída de UMS.

En la ocasión, el ganador del primer lugar ganador de los representantes del equipo femenino del Okta Muamalina de la Dirección de Postgrado de que esta actividad fue un intento de apoyar el deporte de Sunnah.

«Agradecido de que estoy feliz de participar en el deporte de Sunnah, especialmente donde trabajamos, no hay deporte de Sunnah, aunque solo hay un año en que Milad. Esperemos que el Sr. Yudananto sea actualmente la comunidad de arco», agregó.

El ganador del primer ganador del equipo masculino Andy Dwi Bayu Bawono, SE, M.Sc., Ph.D., expresó su gratitud por la victoria lograda. Agregó que esta era la primera vez después de la competencia de tiro con arco.

«Gracias a Dios, también es feliz, no esperaba ser un campeón porque no había entrenado durante mucho tiempo. Realmente me encantan las actividades de los seguidores y luego los amigos cuando participé allí y otras competiciones, creo que es algo extraordinario», dijo.

Espera que UMS pueda mantener su superioridad y reputación en la comunidad y darse cuenta de la transformación en la Universidad de la Clase Mundial Real.