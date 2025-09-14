Competencia de aves tjilpen en Temanggung que conserva la fauna en Indonesia

TEMANGGUNG (Antara) – Cuando se da la bienvenida al 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) en 2025, el Temanggung Kodim celebró un partido de juego de Twitter en un intento de retener fauna en Indonesia.

«Esta actividad es un mediador para preservar la fauna en Indonesia», dijo el teniente Dandim Temanggug -Kolonel Hermawan Adi Nugroho en Temanggung, Central Java, domingo.

Dijo que había alrededor de 800 participantes en esta actividad, tanto del Temanggung como de las áreas circundantes como Yogyakarta, Wonosobo, Pekalongan, Semarang, etc.

Dijo que se disputó una variedad de aves en esta actividad, por lo que resultó que la riqueza biológica, la riqueza de la fauna era realmente extraordinaria.

A través de esta actividad, dijo, se puede disfrutar en toda la comunidad Temanggung en particular y también conocedores de pájaros cantantes.

«Esperemos que este evento sea sinergia entre el TNI y la gente o la comunidad», dijo.

El regente de Temanggung, Agus Selyawan, dijo que el Gobierno de Regencia apoyó esta actividad al ofrecer instalaciones para usar la Plaza Temanggung.

«Somos liberados como un medio para fortalecer la amistad de los vogelfanos y apoyamos plenamente esta actividad en una serie de conmemoración del 80 aniversario del TNI», dijo.

Espera que el TNI siempre esté cerca de las personas como una institución de seguridad del estado, este es uno de los esfuerzos para aumentar el TNI a la gente, especialmente en la regencia de Temanggung.

