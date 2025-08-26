Comité Especial de DPRD PATI Presente expertos legales para la acusación de Regent

PATI (Antara) – El Comité Especial (Pansus) del Pati Regency DPRD Derechos de preguntas, Central Java, presentó a dos expertos en el campo del derecho constitucional para fortalecer la base legal en el proceso de acusación del regente Pati Sudewo.

The Chairperson of the Pati Pati Pati Teguh Waluyo DPRD Questionnaire Rights in Pati on Monday, explained that two legal experts were presented, namely Bivitri Susanti, the Constitutional Law Expert from the Indonesian Law College (STHI) Jentera and the Faculty of Law at the Indonesian Catholic University Atma Jaya, and Dr. Muhammad Junaidi SH MH, Lecturer in Semarang Universidad (USM).

«Tenemos que consultar con expertos de la administración gubernamental, de modo que cada paso que se da no viole el procedimiento. La presencia de expertos de Yakarta es un paso estratégico del consejo para garantizar que todas las fases llevadas a cabo de acuerdo con la legislación», dijo después de la reunión del comité especial en la Agencia de Presupuesto PATI DPRD.

Con la presencia de los dos expertos o expertos en el campo de la administración gubernamental, espera que ambos evalúen las fases emprendidas o no sean correctas.

Hizo hincapié en que la presencia de expertos de Yakarta era una valiosa oportunidad para probar los hallazgos del Comité Especial de DPRD PATI y para fortalecer la base legal que se llevaría a la siguiente fase.

«Esperamos que el pueblo Pati Pati esté ocupado con este proceso, que no esté suelto», dijo.

De los 12 puntos de discusión, dijo, hasta ahora solo se han discutido cuatro puntos. El Comité Especial también abrió la opción de llamar al Regente Pati en el futuro cercano, para ser cuestionado de inmediato.

Según TEGUH, el Comité Especial también presentará a otros expertos legales, incluidos expertos penales y varios abogados, para investigar los aspectos de la condena que pueden estar relacionados con este caso.

Mientras tanto, Bivitri Susanti, experto en derechos constitucionales de Sthi Jercera y la Facultad de Derechos de la Universidad Católica Indonesia de Atma Jaya, y los graduados de la UI de FH-legal social enfatizaron la importancia de la precaución en la compilación de la base legal como no intercambiada por la base legal.

«Nuestro aporte para volverse más detallado, no para ser rechazado por la Corte Suprema. Incluso tomo viejas decisiones para evitar el rechazo. El mango más importante es o no el juramento del cargo», dijo.

Dio un ejemplo de presuntas violaciones en el tema de las regulaciones de regente sobre PBB-P2 que se consideran incompatibles, así como mutaciones y degradaciones de funcionarios que no están de acuerdo con las reglas, pueden usarse como base para la Corte Suprema, para que sus posibilidades sean grandes.

Consideró que la convocatoria del regente de Pati Sudewo del DPRD era importante, pero el consejo debe elaborar una pregunta aguda y basada en datos, por lo que el regente no es fácil de evitar porque, por supuesto, se defenderá.

Con respecto a los supuestos casos de otros casos que el regente en el KPK, dijo Fitri, no podría estar directamente asociado con el derecho del cuestionario, aunque podría ser un amplificador.

Lo mismo fue expresado por Muhammad Junaidi, el maestro de USM calificó que era legítimo si el DPRD llamaba al regente para completar los documentos y la evidencia.

Con el apoyo de los expertos, se espera que el comité especial para el cuestionario de DPRD PATI complete sus deberes de manera profesional y transparente, para que el público pueda evaluar quién está realmente luchando por los intereses de las personas.

