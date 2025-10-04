Comisión VII DPR: Optimizar el desarrollo de las aldeas turísticas a través de la sabiduría local

REMBANG, Java Central (Antara) – Vicepresidente del Comité de Representantes VII VII Evita Fiurshing Foments the Development of Turist Villages en varias regiones, incluida la aldea de turismo de Sendangasri, Regbang Regency, Central Java, por el potencial de la sabiduría local.

«Apreciamos la riqueza cultural y el entusiasmo de la comunidad en la aldea de Sendangasri, subdistrito LASEM, Regencia de Rembang en el desarrollo del turismo local», dijo Evita Nursanty, asistiendo a un taller de marketing digital sobre la mejora de las habilidades blandas blandas del sábado de Sendangasri -DinGras

Anteriormente, dijo, también fue invitado a ver las artes culturales del área, porque el potencial más importante de la aldea de Sendangasri era el arte y la cultura, y se probó a partir de la aparición de los bailarines.

Evita enfatizó que el desarrollo de las aldeas turísticas no solo depende de la belleza de la naturaleza, sino también del arte, la cultura y el trabajo del público.

Apreciaba la diversidad de la sabiduría local en cada aldea de la región. Debido a que una aldea tiene procesamiento de alimentos, todavía hay un procesamiento de desechos de carbón en macetas de flores y ceniceros y se centra en el arte y el entrenamiento cultural.

«Todo esto es extraordinario cómo empacamos bien para convertirnos en una promoción turística nacional», explica el vicepresidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes que es responsable de la industria, las MIPYME, el turismo, la economía creativa y las publicaciones.

En una atmósfera relajada y llena de intimidad, Evita incluso tuvo tiempo de ir con la ayuda de Odong-Odong para ver el potencial turístico en las tres aldeas existentes en primera mano.

Dijo que el empaque del potencial de cualquier aldea integrada puede ser una atracción para los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

«En el futuro, las aldeas turísticas como Sendangasri se convertirán en un destino superior. Los turistas no se aburrirán porque pueden visitar diferentes pueblos con su propia singularidad», agregó.

Además de dar aprecio, Evita también distribuyó la ayuda de RSE de RP50 millones para apoyar la preservación del patrimonio cultural en la aldea.

En esa ocasión, Evita también alentó a las personas a usar activamente las redes sociales como un medio para la promoción turística.

«Para el contenido, suba en las redes sociales, viral. Si no puedes hacer eso, toma prestados los dedos para que les guste. Cuanto más te guste a la gente, más personas saben sobre Sendangasri», dijo.

Según la participación de la comunidad Evita en la promoción digital, el progreso de las aldeas del turismo turístico acelerará, por lo que Sendangasri con el espíritu de cooperación e innovación ciertamente se convertirá en una aldea turística independiente en Java Central, incluso en Indonesia.

Mientras tanto, Rembang Harno enfatizó que el compromiso del gobierno de la regencia continúa abriendo y sinergia con varias partes en beneficio de la comunidad.

«Todos los que quieran contribuir al progreso de la región están invitados a seguir un camino. Monggo, a través de todos los que pueden.

También expresó su aprecio por Evita, quien jugó un papel en el desarrollo regional y enfatizó que la gente de Rembang había mostrado adultos en el mundo político.

