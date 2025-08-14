Comisión II El valor del caso PATI no tiene que finalizar

JAKARTA (Antara) – Presidente de la Comisión de Representantes II Rifqinizamy Karsayuda evaluó que la serie de eventos que tuvieron lugar en Pati Regency no deberían terminar con la acusación de las lluvias de Pati Sudewo por parte de la DPRD.

«En mi opinión, el caso PATI no tiene que terminar hasta que el DPRD local gaste el derecho de expresar la opinión de confusión contra el regente», dijo Rifqinizamy cuando este miércoles se confirma en Yakarta.

Rifqinizamy evaluó que todavía había una posibilidad de que Sudewo mejorara la política que era tan desfavorable y más involucrada como más involucrada con el público para hacer más políticas.

«Se puede hacer en un proceso que se organiza, se tira entre sí, Cheques y equilibrios Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo allí al mejorar una serie de políticas regentes que pueden considerarse desfavorables hasta ahora «, dijo.

Él cree que Sudewo, que ha servido en menos de un año, aún puede tener la oportunidad de mejorar varios aspectos al ejecutar las ruedas del gobierno.

«Si un año es menor que la posición de Mas Sudewo como regente de Pati, aún debe tener la oportunidad de mejorar las cosas que se consideran desfavorables», dijo Rifqinizamy.

Anteriormente, el regente de Pati Sudewo enfatizó que no renunció, aunque había demandas de varios manifestantes, porque también fue elegido constitucional y democrático por el pueblo.

«Ciertamente no puede detenerse y retirarse con tales requisitos, porque todo es un mecanismo», dijo en Pati el miércoles.

Afirmó que aún respetaba el proceso político que se ejecutó en el DPRD de Pati Regency, incluidos los derechos de cuestionamiento presentados por los miembros del Consejo.

«El DPRD tiene un cuestionario y respeto la reunión plenaria», dijo.

Reconoció que el incidente se convirtió en un valioso proceso de aprendizaje para él, dado que solo estuvo en el cargo durante unos meses.

«Por supuesto, hay deficiencias que deben abordarse en el futuro. Repararé todo», dijo.

Para tener en cuenta que cientos de miles de masas que son miembros de la Pati United Community Alliance llenaron las calles para la oficina de Pati Regent, Pati, Java Central, el miércoles, para sentir que Sudewo renunció.

La acción luego condujo al caos, especialmente cuando Regent Sudewo apareció en el medio de las masas y quería escuchar las ambiciones de los manifestantes.

Sin embargo, la presencia de Sudewo causó la ira de la audiencia que fue vista por la acción de lanzar sandalias y botellas de plástico de agua potable en botellas a Sudewo. Luego, la policía resolvió la manifestación y arrestó a 11 manifestantes que se suponía que solicitaban como provocadores.

Lea también: Policía regional de Java Central: 34 personas son tratadas por esto