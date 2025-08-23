Comisión II de la DPR: un programa LEAP necesario para mejorar la calidad de la democracia

TEMANGGUNG (Antara) – Los miembros de la Comisión II de la Cámara de Representantes (DPR) de la República de Indonesia (RI) ASIS Subekti dijeron que el programa LEAP era necesario para mejorar la calidad de la democracia en Indonesia.

«Siempre transfiero el tiempo de viaje en Bawaslu para tener un programa de salto para mejorar la calidad de nuestra democracia», dijo en Temanggung, el sábado.

Transmitió esto para fortalecer la supervisión de supervisión de supervisión de supervisión de las elecciones junto con los socios de la agencia electoral organizada por Temanggung Bawaslu.

«Bawaslu y KPU tienen que dar un salto para mejorar la calidad de nuestra democracia, según lo que hace Prabowo Subiyanto», dijo.

Dijo que el presidente realmente llevó a cabo un programa de salto extraordinario, un programa aún no estaba completo de que el próximo programa hubiera aparecido.

«Cómo mejorar la calidad de la democracia mientras trabajamos durante 15 años, se llevará a cabo más tarde en 2026 o 2027, es cuestión de tiempo, pero ese espíritu debe ser poseído por amigos de Bawaslu», dijo.

Según él, la calidad de la democracia es una de las políticas monetarias más importantes que a menudo ocurre en todas las elecciones y no es solo el trabajo de Bawaslu.

«Dije anteriormente que si había una opinión de que el Bawaslu era ad hoc, resolver la institución era realmente fácil, pero fue una gran pérdida, era mejor obtener otra ayuda, es decir, dar educación a la comunidad», dijo.

Por ejemplo, dijo cómo los Pilkades, aunque el régimen del jefe regional o el Ministerio del Interior, Bawaslu y la KPU estuvieron involucrados porque esto era parte del espíritu del gobierno de Prabowo Subiyanto para mejorar la calidad de la democracia del jefe de la aldea.