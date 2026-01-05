Colombia, ¿el objetivo de Trump después de Venezuela?

Washington (ANTARA) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una operación militar en Colombia para acabar con la producción de cocaína allí.

«Colombia también está muy enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no volverá a hacerlo en mucho tiempo, créanme. Tiene fábricas de cocaína y fábricas de cocaína», dijo Trump, refiriéndose al presidente colombiano Gustavo Petro.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, el domingo (4/1), Trump también afirmó que la idea de realizar operaciones militares en Colombia «suena muy bien».

Verano: Sputnik/RIA Novosti