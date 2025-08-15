Colección de salud de BPJS entre la competencia elevada a través de la capacitación de «operación de medios»

Yakarta (Antara) – BPJS Health en colaboración con el Instituto Nacional de Noticias (LKBN) Instituto de Capacitación en Hold Medios de manejo Para mejorar la capacidad de los empleados en la comunicación y la comunicación efectiva de los medios de comunicación.

El director de LKBN Perum Lkbn entre Irfan Junaidi apreció los pasos de salud de BPJS que promovieron constantemente las habilidades de comunicación de sus empleados.

«Esta capacidad es una disposición importante, para que puedan transmitir información con precisión, claramente y construir, especialmente a través de varios canales de comunicación de masas. Este paso muestra los esfuerzos de la salud BPJ para mantener la confianza pública», dijo en Yakarta el viernes.

La capacitación incluye materiales técnicos que interactúan con los medios, preparación Declaración de reservaAsí como sesiones prácticas y simulaciones de entrevistas facilitadas por el equipo de instituciones educativas intermedias. La simulación está diseñada para probar las habilidades de los participantes en responder preguntas fácilmente, medibles y en armonía con la política institucional.

En la misma ocasión, el representante asistente de la comunicación pública y las relaciones públicas BPJS Health Rizzky Anugrah enfatizó la importancia de ordenar técnicas de comunicación de la preparación Mensaje clave, Comprender el carácter de los medios de comunicación a la estrategia que responde a las preguntas.

«Este tipo de actividades aseguran que cada representante de salud de BPJS se convierta en un comunicador confiable, mantenga la consistencia de los mensajes y aumenta la confianza del público», dijo.

Según Rizzky, las buenas habilidades de comunicación no solo son útiles cuando se enfrentan a los medios, sino también importantes para transferir información y servicios del programa a la comunidad en DOEL.

BPJS Health espera que esta capacitación pueda fortalecer la capacidad de comunicación de todos los empleados, de modo que el mensaje proporcionado al público siempre sea claro, preciso y pueda justificar.

A la actividad asistieron 60 cabezas de rama de salud BPJS de diferentes regiones en Indonesia.