Colaboración entre Dikdasmen y FAI UMS, se anima a los profesores de ISMUBA Surakarta a tener conocimientos de tecnología

Solo (ANTARA) – El Consejo de Educación Básica de la ciudad de Surakarta, en colaboración con la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), ha colaborado para organizar capacitación y tutoría de aprendizaje en profundidad para profesores de ISMUBA (Al-Islam, Muhammadiyah y lengua árabe) en la Escuela Muhammadiyah de Surakarta.

La capacitación celebrada el sábado (14/12) en SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, Java Central, tuvo como objetivo aumentar la competencia de los docentes en el uso de la tecnología digital, especialmente el aprendizaje profundo, como una innovación de aprendizaje relevante para los desarrollos actuales.

Se espera que esta tecnología pueda enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo aumentar la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de Muhammadiyah.

El presidente del Consejo de Educación Básica de la ciudad de Surakarta, Dr. Mohamad Ali, S.Ag., M.Pd., enfatizó que la educación ISMUBA es una herramienta estratégica para inculcar los valores y perspectivas de Muhammadiyah en los estudiantes.

«La educación ISMUBA o AIK es un vehículo para la socialización e internalización de la perspectiva de Muhammadiyah sobre las enseñanzas islámicas, con el objetivo de garantizar que todos los miembros de las escuelas, madrasas e internados islámicos sean capaces de pensar, comportarse y actuar de acuerdo con los principios de Muhammadiyah», dijo.

El primer expositor fue el profesor FAI UMS Dr. Istanto, S.Pd.I., M.Pd. transmitió la importancia del uso de la tecnología en el mundo de la educación en constante expansión. Él cree que el aprendizaje profundo puede ser una solución para crear un aprendizaje más interactivo y eficaz.

«Al utilizar tecnología como el aprendizaje profundo, podemos brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más interesante y, al mismo tiempo, ayudar a los profesores a optimizar el proceso de aprendizaje», dijo.

Mientras tanto, el Dr. Mohamad Ali en la próxima sesión retomará material relacionado con la aplicación del aprendizaje profundo en el contexto de la educación religiosa. Según él, esta tecnología se puede utilizar para analizar datos de aprendizaje y fortalecer la comprensión de los estudiantes sobre el material de ISMUBA.

«El aprendizaje profundo se puede utilizar para analizar datos educativos y fortalecer la comprensión de la religión por parte de los estudiantes, especialmente en el aprendizaje de ISMUBA», dijo.

No sólo teórico, este curso también incluye sesiones prácticas. Los participantes tuvieron la oportunidad de intentar aplicar inmediatamente conceptos de aprendizaje profundo a la planificación e implementación del aprendizaje. Se anima a los profesores a desarrollar modelos de aprendizaje basados ​​en tecnología que puedan implementarse en sus respectivas aulas.

A través de esta actividad, Isanto espera que los profesores de ISMUBA se adapten mejor a los desarrollos tecnológicos, mejoren la calidad del aprendizaje y se conviertan en modelos a seguir en el uso racional de la tecnología en el entorno escolar.

Aparte de eso, también se espera que esta formación promueva el interés de los estudiantes por la tecnología sin renunciar a los valores islámicos y de Muhammadiyah.

Esta actividad de tutoría es parte del programa de servicio comunitario de la UMS, basado en el desarrollo y empoderamiento de las aldeas apoyadas. UMS espera continuar ofreciendo programas similares de capacitación y tutoría en el futuro para apoyar la mejora de la calidad de la educación dentro de Muhammadiyah.