Colaboración entre Bank Jateng y SMKN 1 Surakarta

Solo (ANTARA) – Bank Jateng, sucursal de coordinación de Surakarta, muestra preocupación por la educación a través de una cálida cooperación con SMK Negeri 1 Surakarta.

Esta sinergia estuvo marcada por el lanzamiento de Mini Bank Akuntansi el lunes (1/9/2025), una iniciativa integrada con el servicio Laku Pandai (Servicios financieros sin oficina) de Bank Jateng.

Este Mini Banco actúa como un mini laboratorio para los estudiantes, permitiéndoles practicar la banca de inmediato.

Equipado con las instalaciones del Agente Laku Pandai, este mini banco puede manejar diversas transacciones, desde retiros y depósitos de efectivo hasta PBB, PDAM y pagos de electricidad. Esta es una oportunidad de oro para que los estudiantes experimenten de primera mano cómo funciona el mundo bancario.

El profesor de SMKN 1 Surakarta, Sigit, acogió con satisfacción esta iniciativa. «Este evento significa mucho para todos nosotros y espero que podamos aprovechar esta oportunidad para aprender y optimizar nuestras instalaciones de aprendizaje bancario», dijo esperanzado.

En consonancia con esto, el jefe de marketing de Bank Jateng y coordinador de la sucursal de Surakarta, Cahya Imanuddin Firmansyah, explicó: «Hemos proporcionado instalaciones completas del agente Laku Pandai que pueden ser utilizadas por estudiantes, profesores y la comunidad local. Esto incluye retiros, depósitos, pagos de PBB y otras transacciones».

Con este Mini Banco, Bank Jateng espera ayudar a los estudiantes a adquirir experiencia práctica relevante para las necesidades del sector financiero. Esta iniciativa es parte del compromiso de Bank Jateng de continuar apoyando la educación financiera y la inclusión, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

En la era digital que continúa desarrollándose, Bank Jateng enfatiza que siempre seguirán innovando y estando presentes en la sociedad con servicios adaptativos. Esta asociación es una prueba clara de que a Bank Jateng le importa y quiere seguir haciendo una contribución positiva al progreso educativo y económico en Indonesia.