«CO CO-Branding», Duck and Chicken Kampung Mas Budi Grab Arog Indonesia

SEMARANG (Antara) – Los patos y Kampung Mas Budi Chicken establecen una colaboración estratégica con Grab Indonesia en forma de una exclusiva chaqueta de «co -marca» que será utilizada por los socios de agarre elegidos en Semarang.

Selyo Budi como Co y el dueño de Duck and Chicken Kampung Mas Budi, explicó en un comunicado en Semarang el sábado que «co-marca de marca» fue un gran paso para estar más cerca de la gente de Semarang.

La «marca compartida» se lleva a cabo mediante la distribución de chaquetas dadas a 100 socios seleccionados, que luego son seguidos por un convoy de acuerdo con la ruta especificada.

A saber, incluido Krayak – Tugu Muda Semarang – Simpang Lima Semarang – y de regreso a la Rama Subroto Semarang de Subroto Subroto Subroto Subroto.

Se espera que el convoy tome 45 minutos. Miércoles (30/7), al que asistieron Sceyo Budi como CEO y propietaria, Gita Patria Wardhana como directora general de Duck & Chicken Kampung Mas Budi, junto con las filas del jefe de la división, así como representantes de Grab.

La «marca compartida» no solo marca la cooperación promocional entre dos marcas principales en Semarang, sino que también se convierte en una estrategia a largo plazo para aumentar el «Conciencia de la marca» y Kampung Mas Budi, en la comunidad y los usuarios de los servicios de transporte digital.

«Este es un gran paso para nosotros. Con una chaqueta de marca con un logotipo de pato y pollo, Mas Budi, queremos estar más cerca de la comunidad», dijo.

Los socios de Semarang Grab que participaron en el uso de una nueva chaqueta de «marca compartida» con los dos logotipos de la marca de la marca.

La actividad del convoy es un momento público animado y puede disfrutar de todo el camino a través de la comunidad.