Clasificación para el Mundial: Arabia Saudita se clasifica directamente

Yakarta (ANTARA) – La selección de Arabia Saudita aseguró un lugar en la fase final de la Copa del Mundo 2026 después de un empate sin goles 0-0 contra Irak en el último partido del Grupo B de la cuarta ronda.

El partido de clasificación para la Copa del Mundo 2026 para la zona asiática se celebró en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah el miércoles por la mañana WIB.

Con este resultado, Arabia Saudita e Irak suman cuatro puntos. Sin embargo, los Green Falcons tienen derecho a emerger como ganadores del grupo gracias a una mejor productividad de goles que sus rivales.

Mientras tanto, Irak debe continuar su batalla por la quinta ronda y se enfrentará en noviembre al subcampeón del Grupo A, Emiratos Árabes Unidos, como se informó en el sitio web oficial de la AFC.