CJIBF atrae a 34 inversores para invertir IDR 5 T en Java Central

Semarang (ANTARA) – El Foro Empresarial de Inversión en Java Central (CJIBF) ha atraído con éxito al menos 34 inversores dispuestos a invertir en Java Central por un valor de hasta 5 billones de IDR.

De hecho, estos inversores han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el gobierno regional del destino de la inversión.

«Hoy celebramos por enésima vez el CJIBF. Hoy también firmamos varios MoU (memorando de entendimiento o un memorando de entendimiento) que estén interesados ​​en invertir en nuestra región”, dijo el martes el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en Semarang.

CJIBF o Foro de Negocios de Inversión en Java Central es una agenda de rutina llevada a cabo por el Gobierno Provincial de Java Central en cooperación con la Oficina de Representación de Java Central del Banco de Indonesia, y esta vez el tema es «Promoción de las oportunidades de inversión de Java Central en energías renovables y la industria alimentaria transformadora».

«Hoy el tema es cómo crear una economía renovable y productos integrados. A este CJIBF asistieron representantes de varias embajadas, como los embajadores de Pakistán y Zimbabwe, inversores y jefes regionales. Completo», dijo.

Explicó que la inversión es uno de los puntos fuertes para el desarrollo de una región, por lo que este sector sigue siendo alentado por el gobierno provincial de Java Central.

Como resultado, la realización de inversiones en Java Central hasta el tercer trimestre de 2025 ascendió a 66,13 billones de rupias, y esta cantidad estuvo dominada por la inversión extranjera (PMA).

A través de CJIBF, espera que más inversores estén interesados ​​en invertir en Java Central para poder absorber más trabajadores.

La jefa del Departamento de Inversiones y Servicios Integrados Integrales de Java Central (DPMPTSP), Sakina Rosellasari, agregó que 34 actores de la industria se reunirán con regentes y alcaldes para discutir sus inversiones.

“Se discutieron varios tipos de inversiones, incluida la agricultura, la pesca, energía renovable, gestión de residuos, el sector turístico y otros”, dijo.

Mientras tanto, el representante principal del Banco de Indonesia para Java Central, Rahmat Dwi Saputra, dijo que el gobierno provincial de Java Central y el Banco de Indonesia siempre trabajan juntos para atraer inversiones.

En general, continuó, el CJIBF es muy eficaz para fomentar la inversión en Java Central porque es un lugar para que los inversores se reúnan con los gobiernos distritales y municipales que tienen proyectos de inversión.

Este evento es también la culminación de las actividades del Investment Challenge 2025 que forman parte del evento CJIBF de este año.

Hubo cuatro ganadores de la propuesta para el Desafío de Inversión 2025, a saber, el primer lugar lo ganó Grobogan Regency con la propuesta para el uso de residuos agrícolas en biomasa, el segundo lugar fue Demak Regency con el procesamiento de residuos en RDF (Rechazar combustible derivado).

El tercer lugar lo obtuvo Brebes Regency con industria de almacenamiento y procesamiento de sal, y el cuarto lugar lo obtuvo Pati Regency con procesamiento de residuos hasta Rechazar combustible derivado (RDF).

«Todo esto es importante, como afirma el gobernador, es decir, la economía verde y la economía circular. Además, Java Central es un pilar de la alimentación y un pilar de la industria nacional, por lo que la industria y la alimentación pueden apoyarse mutuamente», dijo.