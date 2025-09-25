Citroen muestra dos modelos nuevos en Giias 2025

SEMARANG (Antara) – PT Indomobil National Distribuidor como APM oficial de Citroen en Indonesia presentó oficialmente dos de sus últimos modelos, a saber, el nuevo Citroen Basalt Dark Edition y C3 Sport en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025.

El jefe de la División de Ventas y Marketing, Citroen Indonesia, Ferdinan Hendra, en Semarang, explicó el miércoles que Basalt es adecuado para aquellos que son activos, dinámicos y desean expresar estilo personal a través de los vehículos que eligen.

«Basalto está diseñado como un SUV Coupé diferente, con diseños expresivos que combinan un estilo deportivo, la comodidad de la conducción francesa típica, así como los perfiles aerodinámicos y los personajes pesados ​​para responder las necesidades de la movilidad moderna», dijo.

El nombre «basalto» se deriva de un tipo de roca volcánica que se sabe que es fuerte y puede adaptarse a diferentes circunstancias.

«Los valores que aportamos en este modelo son un símbolo de dureza y flexibilidad al conducir», dijo.

El interior crea una atmósfera deportiva con negro dominado y está equipado con funciones modernas que respaldan la comodidad de la conducción diaria.

Exhibido exclusivamente en el stand de Citroën, todo el basalto nuevo es el foco más importante de la manifestación del manifiesto del Hadthema «Crafort»

Mientras tanto, Citroen C3 Sport es una variante dinámica de hatchback y una apariencia atractiva, especialmente diseñada para clientes que priorizan el estilo, el rendimiento deportivo y un personaje lleno de conducción.

Desde el exterior, este vehículo parecía sorprendente gracias a los potenciadores del cuerpo del tema deportivo inspirados en el mundo de Rally y Dakgarnitium que enfatizaba la apariencia agresiva.

Al ingresar a los tonos deportivos, los tonos deportivos se sienten fuertes al usar fundas de asiento exclusivas con puntadas únicas, pedales con acentos deportivos, con un cinturón de seguridad a juego.

La iluminación ambiental adicional en el tablero y las áreas de los pies también ofrece un toque moderno que fortalece la experiencia de conducción, especialmente de noche.

«Vemos que la joven generación de Indonesia está buscando cada vez más vehículos que puedan adaptarse a su estilo de vida, activo, dinámico y expresivo. C3 Sport está aquí para satisfacer esas necesidades», dijo el CEO del distribuidor nacional de PT Indomobil, Tan Kim Piauw.

Para facilitar que los consumidores tengan un automóvil, Citroen ofrece un atractivo programa de ventas que se aplica al evento Giias Semarang del 24-28 de septiembre de 2025.

Además, Citroen también presenta un programa especial «Disponibilidad de piezas 1×24 horas o gratuita», un servicio periódico (mantenimiento periódico) o reparación como resultado de incidentes (accidentes) en el taller oficial recibirá piezas garantizadas que están disponibles dentro de un tiempo máximo de 1×24 horas.

Si este tiempo excede, las piezas de repuesto se dan de forma gratuita, sin costos adicionales, que se aplican a 104 tipos de repuestos, incluidos limpiaparabrisas, faro, parachoques delantero y otros.