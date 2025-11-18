Cinco personas murieron en un accidente en la autopista de peaje de Cipali

Cipali, Accidentes, Carreteras de Peaje (ANTARA) – Según informes, cinco personas murieron la madrugada del martes debido a un accidente entre dos autobuses y un minibús en la carretera de peaje Cipali Kilómetro 72 o en el área de Bungursari, Purwakarta Regency, Java Occidental.

“El accidente ocurrió esta mañana temprano, alrededor de las 2:30 am WIB”, dijo el martes el jefe de policía de Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, en Purwakarta.

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos, a saber, el autobús Agra Mas con el número B 7654 KGA, el autobús Sinar Jaya con el número B 7895 TGA y un minibús Gran Max con el número B 2508 TFT.

Según la información inicial, el accidente ocurrió cuando los tres vehículos se dirigían de Cirebon a Yakarta.

Sin embargo, al pasar por la escena, el autobús Agra Mas chocó repentinamente contra el autobús Sinar Jaya, que luego chocó contra el minibús Gran Max.

La policía aún está investigando para determinar la causa del accidente. Naturalmente, la policía investigó la escena del crimen y ayudó en la evacuación de las víctimas.

