Cinco estudiantes del Día de Trabajo de demostración anarquista están siendo procesados ​​en prisión durante 3 meses

SEMARANG (Antara) – Cinco estudiantes del sospechoso en los disturbios durante la manifestación en el contexto del Día del Trabajo en la ciudad de Semarang el 1 de mayo de 2025 fueron sentenciados a 3 meses de prisión.

«Pedir al panel de jueces que juzgaron este caso que declarara al acusado probado o violando el artículo 261 Párrafo 1 del Código Penal, sentenciado a 3 meses de prisión, ordenó al acusado que permaneciera en el fiscal en el enjuiciamiento del Tribunal de Distrito de Semarang el miércoles.

Los cinco acusados ​​que fueron juzgados fueron Kemal Maulana, Muhammad Akmal Sajid, Afta Dhiaulhaq Alfahis, Afrizal Nur Hysam y Mohammad Jovan.

En su consideración, el fiscal consideró que las acciones de los acusados ​​habían perturbado a la comunidad.

Sin embargo, los acusados ​​han lamentado sus acciones y han causado el daño en la acción del Día del Trabajo.

El fiscal dijo que las acciones del sospechoso comenzaron una demostración de los trabajadores a los que asistieron una serie de organizaciones de empleados para la oficina del gobernador central de Java en Jalan Pahlawan, ciudad de Semarang, el 1 de mayo de 2025.

Durante la promoción, un grupo de personas en Zwart ingresó a la línea de grupos laborales que celebraron una manifestación, incluidos los cinco acusados.

Cuando los disturbios tuvieron lugar, se suponía que los cinco acusados ​​habían cometido acciones, como arrojar a la policía al cuidado de botellas de bebidas, piedras, hierro y dañaron el parque por el Java Greur de Java.

Los acusados ​​tampoco han respondido a las advertencias de la policía para no hacer un anarquista.

Como resultado de las acciones de los acusados, hubo pérdidas materiales en forma de daño a las instalaciones públicas con un valor de Rp74 millones y tres miembros de la policía de Tang resultaron heridos debido a las hojas de diferentes objetos por parte del acusado.

Según estos requisitos, el juez principal Rudy Ruswoyo le dio al acusado la oportunidad de defender una defensa durante la próxima audiencia.

