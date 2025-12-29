Cinco cosas importantes que los conductores deben evitar en las carreteras de peaje

Yakarta (ANTARA) – La gente suele aprovechar las largas vacaciones de fin de año para ir de vacaciones con sus seres queridos, utilizando diversos medios de transporte disponibles, desde tierra, mar hasta aire.

Si bien existen diferentes tipos de transporte disponibles, bastantes de ellos utilizan el vehículo privado como principal opción para transportar a sus familiares a su destino de vacaciones.

ASTRA Infra, junto con Safety Defensive Driving Consultant Indonesia, han compartido en su comunicado oficial algunos consejos importantes que las personas que desean viajar en vehículos privados deben evitar.

«Al conducir de vacaciones con un mayor nivel de movilidad, hay al menos cinco comportamientos peligrosos que los conductores deben evitar», dijo el lunes Sony Susmana de Safety Defensive Driving Consultant Indonesia.

Lo primero a lo que los conductores deben prestar atención es a que sólo pueden detenerse en los lugares designados.

Aparcar o descansar ilegalmente en el arcén de una autopista de peaje es una conducta que no sólo va en contra de la ley, sino que también puede dificultar la fluidez del tráfico y aumentar el riesgo de accidentes.

«Para los usuarios de la vía que quieran descansar, se recomienda visitar inmediatamente el área de descanso más cercana equipada con todas las instalaciones, comenzando con baños limpios y gratuitos que también están equipados con salas de lactancia, salas de oración, restaurantes con varias opciones de menú y mini mercados», dijo Rinaldi, director técnico del Grupo ASTRA Infra.

También hay instalaciones de alojamiento exprés disponibles en el área de descanso KM 166 A (dirección Cirebon) y en el área de descanso KM 164 B (dirección Yakarta) ASTRA Infra Tolweg Cikopo – Palimanan para los usuarios de la carretera que quieran descansar de forma óptima.

Sin embargo, si la zona de descanso está llena, se recomienda a los usuarios de la vía que descansen fuera de la zona de la autopista de peaje y utilicen diversas instalaciones cercanas a la salida de peaje.

La segunda cosa que los conductores también deben evitar es conducir de forma demasiado agresiva. La conducción agresiva puede provocar problemas a la hora de conducir el vehículo, especialmente en situaciones de emergencia.

Conducir con emoción, adelantar por el costado de la carretera, conducir en zigzag o cortar constantemente el paso a otros vehículos por izquierda y derecha.

Tercero, evítalo helicóptero de carril o conducir a baja velocidad en el carril derecho. Este comportamiento está estrictamente prohibido ya que puede poner en peligro a otros conductores que circulan a alta velocidad en el carril derecho, ya que el carril derecho es un carril exclusivo para adelantamientos. Esto puede alterar el buen flujo del tráfico.

El cuarto comportamiento a evitar es no mantener la distancia de seguridad. Esta es una base importante para que los conductores puedan seguir conduciendo su vehículo de forma segura y cómoda.

Cuando los conductores no pueden mantener una distancia segura, les resultará menos difícil responder a situaciones de emergencia y esto puede aumentar el riesgo de accidentes.

En este caso, Sony recomienda mantener una distancia de seguridad de al menos 60-80 metros (para una velocidad de 80 km/h) con el vehículo que circula delante. Para hacerlo más fácil, los conductores también pueden utilizar el método de conteo de 3 segundos.

“Este método garantiza que los conductores mantengan una distancia segura con el vehículo que les precede”, explica.

La quinta advertencia que los conductores deben evitar es que no deben obligarse a conducir cuando estén cansados. El fenómeno de los puntos de fatiga durante la conducción, que se caracteriza por una reducción de la concentración debido al cansancio físico del conductor, es uno de los principales factores causantes de los accidentes de tráfico.

El punto de fatiga suele producirse después de que un conductor haya conducido durante cuatro horas seguidas. Si el cuerpo cansado de un conductor no se trata, puede provocar un microsueño, que es muy peligroso.

El microsueño es una condición en la que una persona pierde el conocimiento, la concentración o la atención porque se siente cansada o somnolienta. Esta condición suele durar entre una fracción y diez segundos.

Los signos de que un conductor se siente cansado mientras conduce incluyen ojos pesados, somnolencia y bostezos frecuentes, una conducción que parece errática (el automóvil se mueve erráticamente hacia la derecha y hacia la izquierda), los reflejos del cuerpo no funcionan normalmente y dificultad para mantener la cabeza erguida.

