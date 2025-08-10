Cilacap Refinery tiene el 80 aniversario de la República de Indonesia con cinco deportes

CILACAP (Antara) – PT Pertamina International Kilang (KPI) RU IV Cilacap a través de la Agencia de Guía Deportiva (BAPOR) celebró la apertura del 80 aniversario de la República de Indonesia, un partido deportivo que sinergia, el espíritu de independencia y cooperación mutua (7/8) para reforzarse).

En su informe, el presidente del 80 cumpleaños de Ri Cilacap Yudi Ardhana dijo que había 5 deportes en este torneo, a saber, voleibol, fútbol, bicicleta, carrera y golf.

«Excepto que es un contenedor refrescoCada deporte es un símbolo de una mente competitiva, mientras que se mantiene el valor de la deportividad y uno de los valores morales, a saber, la cooperación «, explicó.

Lea también: Cilacap -Refinery listo para producir combustible de aviación sostenible a partir de aceite de cocina

Dice que la red de gimnasia tiene lugar el 7-24 Agustus 2025. «Hemos invitado a toda la fábrica a participar, no solo por la victoria, sino por el espíritu de apoyo mutuo y familia», dijo.

Al dar una información sobre la información, el director gerente de la refinería de Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo dijo que el 80 aniversario de la República de Indonesia lleva el tema «Soberano unido, gente de Prosperous, Indonesia Maju».

Es por eso que, dijo, la refinería Cilacap armonizó la sinergia de la independencia con actividades positivas destinadas a apoyar la productividad de los empleados.

Según él, el ejercicio no solo juega un papel importante para la salud, sino que también mantiene una energía positiva en el trabajo.

«Deportes para promover la coherencia, practicar la disciplina y construir una batalla mental que sea tan importante como el éxito operativo de las refinerías. El espíritu en el campo se reflejará en el espíritu de la refinería para mantenerse confiable y productivo», dijo.

Gracias al pleno apoyo de todos los empleados, la refinería de Cilacap es optimista de que el 80 aniversario de la República de Indonesia tendrá éxito y tendrá un buen impacto. Este torneo es una clara prueba de unión para dar a luz a un extraordinario Vechtgeest.

Lea también: Cilacap -Refinery con productos umkm en Cilacap Expo 2025

Lea también: Aumente los estándares para la seguridad laboral, la refinería cilacap construye instalaciones para la bomba de agua de fuego