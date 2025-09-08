Cilacap Refinery ganó el primer lugar en el 80º auto decorativo -carnival

Cilacap (Antara) – Pertamina International Refinery (KPI) Ru IV Cilacap nuevamente ganó el título del primer premio en el 80 cumpleaños de la categoría de carnaval decorativo de Indonesia Bumn/BUMD y el general en manos del gobierno de Cilacap Regency, Central Java, de acuerdo con la medición de la subconjuntos de la subsinging. tres tantos Después de ganar títulos similares en 2023 y 2024.

In het carnaval van 2025 presenteerde de Cilacap -raffinaderij het concept getiteld «Aura van Crystal Prosperity Wibawa Golden Dragon die Wijayakusuma meeneemt» die een gigantische gouden Dragon Miniature toont, is de belangrijkste aantrekkingskracht als een symbool van kracht, Welvaart, Geluk, Geluk en gloria.

Otro elemento, a saber, las refinerías en miniatura, ilustra la identidad de la compañía, Bunga Wijayakusuma como un ícono de cilacap, así como cristales que representan piedras minerales naturales como un símbolo de energía.

La implementación del carnaval del coordinador, Shahru Sjakbani, quien también es jefe de seguridad de la seguridad de la refinería de Cilacap, dijo que la participación no fue solo un evento de entretenimiento, sino también una forma del papel de la refinería de Cilacap en el desarrollo regional y nacional.

«A través del impulso, enfatizamos la existencia de la refinería Cilacap como la refinería más grande e internacional con una capacidad de producción de 348 mil barriles por día. Esta refinería proporciona alrededor del 60 por ciento de combustible Java-Bali y 35 por ciento», dijo.

Además, continuó Shahru, la refinería verde Cilacap se convirtió en el programa insignia de Pertamina para apoyar el objetivo de la nueva combinación de energía renovable (EBT). Uno de los productos desarrollados es Ptaminasf (combustible de aviación sostenible), Avtur, ecológico, hecho de aceite de cocina usado.

La transferencia simbólica del Trofeo del Campeonato Carnival fue realizada el lunes (1/9) por el gerente de seguridad de la salud y el medio ambiente (HSSE) Reza Merizki Siregar al Gerente General (GM) de Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo,

El carnaval de desarrollo en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia tuvo lugar el sábado (8/23), seguido de 91 autos decorativos. Los participantes tomaron la ruta de Jalan Setiabudi, Perintis Kemerdekaan, Gatot Sobroto, S. Parman, y terminaron con Jalan Jenderal Sudirman, Cilacap.

Anteriormente, en el 79 cumpleaños de la República de Indonesia en 2024 y el 78 aniversario de la República de Indonesia en 2023, la refinería Cilacap jugó con el icono del pájaro Garuda combinado con una reflexión en miniatura. El trabajo también logró entregar a esta compañía como la primera ganadora.

