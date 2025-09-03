Cilacap -Refineries Desarrolle hidroponia para apoyar la protección de los alimentos

Cilacap (Antara) – Pertamina International Refinery (KPI) RU IV Cilacap Consistently accompanied the Tandur Makmur Farmer Women’s Group (KWT) in Kalijaran Village, Maos District, Cilacap Regency, Central Java, to an inspection of an inspection in an inspection in an agricultural agricultural agricultural Agrarische Agraric Agraric Agrarische AGRARISCHE AGRARISCHE AGRARIC EN AGRARIC AGRARIC AGRARISCHE AGRARISCHE AGRARIC AGRARISCHE AGRARISCHE AGRARIC AGRARIC AGRARI

KWT Tandur Makmur recientemente realizó la primera cosecha de lechuga de hidropultura de hostilla Fue construido con el apoyo de la refinería Cilacap. De los 200 agujeros de las plantas, no menos de 192 o 96 por ciento logró crecer bien.

«Esta cosecha es una prueba del éxito de la aplicación de la tecnología agrícola moderna que puede apoyar la independencia de los alimentos públicos», dijo el gerente de área de la cilapa Cilacap Cilacap Cilapa en Cilacap, lunes (1/9).

Dijo que la refinería de Cilacap no solo ha preparado instalaciones e infraestructura, y también ofreció capacitación y ayuda para los agricultores, especialmente las amas de casa.

Según él, el sistema de hidropultura usado es la tecnología de película de alimentos (NFT), a saber, fluyendo una solución nutricional delgada y continua a las raíces de las plantas.

En esta actividad, dijo, las amas de casa participaron activamente en el proceso de Broederij para cosechar y sus cosechas fueron comercializadas por comerciantes, puestos y ventas en línea.

«A través del programa Kalijaran Sostenible Agricultural Community (MAPAN) esperamos que esta aldea crezca como un piloto agrícola moderno en Cilacap que es amigable con el medio ambiente», dijo CECEP.

El presidente del Tandur Makmur Siska Purnamasari KWT dio la bienvenida al programa positivamente y estaba agradecido porque las amas de casa estaban cada vez más autorizadas y el espíritu de aprender a editar hidroponía.

«Esta es una nueva actividad nueva y productiva», dijo.

