Cilacap Polresta puso a un sospechoso en un asesinato planificado del niño

CILACAP (Antara) – La Unidad de Investigación Penal de la Policía de la Ciudad de Cilacap (Satreskrim) mencionó a dos sospechosos en un caso de asesinato planificado contra un niño con el primer AKA (3) en el área del distrito de Wanareja, Regencia de Cilacap, Java Central.

El jefe del comisionado de policía de la policía de la policía de Cilacap, Guntar Arif Setiyoko, dijo el miércoles que el caso fue revelado después de que el padre biológico de la víctima, a saber, BK, informó a la Policía del Sector Wanareja (Polseek), porque pensaba que había una irregularidad de la muerte de su hijo.

«La investigación encontró evidencia que condujo a FI (21) como los perpetradores», dijo.

Según él, FI, que vino de Aceh, se anunció que era una proximidad de la madre biológica de la víctima, a saber, RI (23) que comenzó una relación laboral.

En este caso, dijo, FI trabajó en una cooperativa diaria que proporcionaba préstamos monetarios, mientras que la madre de la víctima era cliente, de modo que la relación entre los dos se acercaba.

Además, dijo que por los resultados de la investigación, la declaración de FI y la madre de la víctima no habían sido sincrónicas porque los perpetradores inicialmente mencionaron que AKA cayó de una motocicleta el jueves (7/8) cuando invitó a jugar en la plantación de caucho de Cikukun, Adimulya Village, el pueblo de Wanareja.

«Mientras que la madre de la víctima dijo que AKA cayó al lado de la casa. La discrepancia alentó a los investigadores a investigar a los testigos y recopilar instrucciones para poner a FI como sospechoso», dijo.

Es por eso que su grupo el lunes (11/8) celebró una reconstrucción en el lugar, el área de plantación de caucho de Cikukun, Village Sidamulya.

Desde la reconstrucción, la policía encontró hechos diferentes porque se sabía que Ri Fi permitió a su hijo tomar una plantación de goma en el sitio de juego.

Cuando llegó a la plantación de goma, Fi golpeó y arrojó a la víctima desde una altura de dos metros, y estranguló hasta que murió. Después del incidente, FI contactó a RI para recoger a la víctima y la llevó al hospital.

Según este hecho, la policía también mencionó a RI como sospechoso porque, según los informes, conoce el plan de FI de enjuiciar a AKA hasta que murió.

Kasatrim dijo que la ley fue llevada a cabo por FI sobre la base de los resultados de la investigación porque consideró aka para bloquear su proximidad para la madre de la víctima.

«La víctima se sentiría incómoda porque sabía que los perpetradores que a menudo venían a la casa de su madre no eran su padre biológico. El autor consideraba la existencia de la víctima como una barrera para su proximidad a la madre de la víctima», explicó.

Por lo tanto, dijo, se dice que los perpetradores planearon la persecución que resultó en la muerte de AKA, mientras se dice que RI participa en la ley

En relación con esto, dijo que los dos sospechosos fueron acusados de varios artículos, a saber, el artículo 76C Jo. Artículo 80 Párrafo (3) de la Ley 35 años de 2014 con respecto a la protección infantil con una multa máxima de 15 años de prisión y el artículo 340 del Código Penal que regula el problema del asesinato planificado con la amenaza de castigo en forma de sentencias de capital o cadena perpetua o por cierto tiempo, a más de 20 años.