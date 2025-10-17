Cilacap evalúa la implementación del FMH para ASN, que enfrenta menores transferencias monetarias desde el centro

Cilacap (ANTARA) – El gobierno de Cilacap Regency, Java Central, está revisando una serie de medidas de eficiencia, incluida la implementación trabajar desde casa (FMH) para los funcionarios públicos estatales (ASN), tras una reducción de los fondos de transferencia a las regiones desde el gobierno central de hasta 393.000 millones de IDR en 2026.

El regente de Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dijo en Cilacap el viernes que la decisión de recortar el gasto fue tomada por el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), por lo que el gobierno de la regencia tuvo que ajustar la dirección de su política financiera.

«La transferencia de fondos a las regiones es segura, ya provienen del gobierno central. La hemos reducido en 393 mil millones de rupias. Por eso actualmente estamos escribiendo una carta al DPRD sobre los cambios, porque cuando se elaboró ​​la KUA-PPAS (Política Presupuestaria General y Prioridades Temporales del Techo Presupuestario), el techo todavía se basaba en la cifra de 2025», dijo.

Dijo que la reducción de la financiación central resultó automáticamente en una reducción de una serie de programas y actividades del gobierno de Cilacap Regency.

Según él, una de las medidas que se están investigando es la adaptación de las prestaciones de la ASN en función del rendimiento.

«Automáticamente disminuirán los programas, disminuirán las actividades y mucho más. Una de ellas es la posibilidad de que reduzcamos los recargos de ASN porque se basan en el desempeño. Si las actividades disminuyen, los recargos también tendrán que ajustarse», afirma.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, afirmó, los tres sectores más importantes, a saber, educación, salud e infraestructura, siguen siendo prioritarios para que no se enfrenten a recortes.

«Estoy tratando de garantizar que estos tres sectores no decaigan. Cambiaremos nuestra estrategia, tal vez todavía habrá escasez, pero la principal prioridad debe ser la seguridad», subrayó.

Según él, el gobierno de Cilacap Regency también está tratando de aumentar el ingreso original regional (PAD) optimizando los activos gubernamentales improductivos para cubrir el déficit presupuestario.

Al respecto, admitió que instruyó al Asistente de Administración General y su equipo a ofrecer activos improductivos del gobierno regional para que sean utilizados como oportunidades de negocios.

Además de la eficiencia del gasto, los gobiernos locales implementarán una política de la FMH de uno o dos días por semana para que las ASN reduzcan los costos operativos, como la electricidad y las necesidades rutinarias de oficina.

“Tal vez en una semana tengamos uno o dos días de trabajo desde casa para reducir la carga de electricidad y los recados de rutina para poder desviarlos a programas prioritarios”, dijo.

El regente dijo que con estrategias de eficiencia, innovación del PAD y enfoque en tres sectores principales, el desarrollo de Cilacap debe continuar, ya que las limitaciones presupuestarias no son la razón del descenso en el desempeño de los dispositivos regionales.

