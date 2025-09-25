Cientos de seguidores se unieron a la iluminación de Pomnas XIX 2025 Pomnas Pencak Silat Silat Sports

SOLO (Antara) – Cientos de seguidores participaron en el aumento del Pencak Silat Sport durante la XIX 2025 National Student Sports Semana (POMNAS) en Edutorium KH Ahmad Dahlan, Solo, Java central, jueves.

Orientaron aliento para los atletas que lucharon. Los nombres provinciales reflejados en la construcción de 14,400 metros cuadrados.

Jerga Fair Play Fair Game también se puede escuchar de los partidarios del Concustente de Java Occidental. No unos pocos que gritaron el nombre del atleta que participó en la arena.

Uno de los espectadores de Sukoharjo Regency, Central Java, Ilham Ahmad (22) afirmó estar presente en Pomnas para apoyar al Concentente Central de Java. Ilham afirmó apoyar a sus amigos que lucharon en la categoría de competencia.

«Aquí muchos de mis amigos son elegibles para representar a Java. Así que quiero mirarlos y apoyarlos mientras compiten», dijo.

El joven que ama el deporte de artes marciales evalúa que el evento de Pomnas es muy competitivo esta vez. Dijo que esta competencia deportiva era muy prestigiosa y un foro para desarrollar la capacidad de los atletas jóvenes en Indonesia.

«Los estudiantes se espera por los estudiantes de Indonesia porque será un boleto para continuar con pelatnas», agregó el estudiante de la Universidad Sebelas Maret.

Ilham espera que el Contingent Central Java gane la final y gane el primer campeón general.

No solo asistieron espectadores adolescentes y adultos, la competencia de Pomnas Xix Pencak Silat también asistió estudiantes de primaria. Hay 37 grados 5 estudiantes en la escuela primaria Djamaatul Ichwan (SD DJI) El programa Superior de Surakarta presente en la ubicación de la competencia.

Hizo un uniforme amarillo brillante, docenas de estudiantes fueron acompañados por varios maestros. Los maestros de educación física, temas deportivos y de salud de la escuela primaria Dji Bangu Prihantara Utama afirmaron iniciar la visita de los estudiantes a la ubicación de Pencak Silat.

Bangun dijo que la visita se convirtió en un foro para el aprendizaje para los estudiantes de SD DJI de la Clase 5 que habían recibido material sobre Pencak Silat en la escuela.

«Aquí hay una categoría de competencia y arte. Los niños tienen experiencias aún mejores con Pencak Silat», dijo.

Bangu también planea invitar a estudiantes de DJI desde el sexto grado para ver el partido Pencak Silat que se llevará a cabo el viernes mañana. Espera que las actividades de Pomnas sean más vívidas en el futuro.