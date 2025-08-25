Cientos de residentes Pati enviaron las Drives KPK para establecer sospechosos de Sudewo

PATI (Antara) – Cientos de habitantes de Pati Regency, Central Java, tomaron un camino desde la plaza a la oficina de correos local el lunes para enviar una carta a la Comisión de Erradicación de la Corrupción cuyo contenido alentó a la institución a determinar el regente de Pati Sudewo como sospechoso en la supuesta corrupción de la construcción ferroviaria.

Antes de enviar una carta, la comunidad Pati First United Recraying and Support en Pati -Square con un camión con un agente sistema de ruido.

Después de preparar una carta de apoyo, los residentes luego caminaron hacia la oficina de correos Pati en Jalan Jenderal Sudirman, que está a 1,5 kilómetros de distancia.

«We estimate that there were hundreds of inhabitants who participated in the action to send a support letter to the Corruption Eradication Commission (KPK) to determine the regent of Pati Sudewo as a suspect in the alleged corruption case of the Pati United Kristoni Duha Community Lega -Jurid -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -Lega -lega -lega -lega -lega -lega -lega -jurid

No pudo confirmar el número de residentes que enviaron una carta porque sus amigos también confían. Sin embargo, podría haber tenido cientos o incluso mil.

Además, la acción del apoyo de la carta de presión al KPK también se llevó a cabo durante los próximos tres días.

Además del envío a través de la oficina de correos, los residentes también pueden enviar una carta de soporte a través de la oficina de correos en sus respectivas regiones.

Aunque el regente de Pati Sudewo había devuelto el dinero, Kristoni dijo que no abolió su caso penal.

Con respecto a los esfuerzos de investigación del KPK contra Sudewo, que no había cumplido la llamada como testigo no cooperante, dijo: «Si las llamadas segunda y tercera no se cumplen, según el código penal, se pueden hacer esfuerzos forzados».

Mohammad Ari, de la aldea de Sukolilo, el distrito Sukolilo, Pati, admitió que estaba dispuesto a abandonar el trabajo para tomar la acción para enviar una carta al KPK, de modo que el regente de Pati Sudewo se llamara sospechoso en el presunto caso de corrupción del proyecto de desarrollo y reparación de la vía ferroviaria.

La entrega de cartas también está en contra de su propio reembolso de RP. 14,000 para enviar una carta más ligera a la oficina de KPK.

Mariya, residente de Gembong Village, también espera que el KPK resuelva inmediatamente el supuesto caso de corrupción que el pati está lloviendo.

«Debe tratarse firmemente porque las personas también quieren líderes libres de corrupción», dijo.

Yudi Adianto como director del gerente de la oficina de correos Pati dio la bienvenida a los residentes de Pati al entregar nueve jugadores de servicio.

«Abrimos hasta la noche, así que cuando se envía este corazón (8/25), puede llegar a la oficina de KPK durante dos o tres días», dijo.

En un día normal, dijo, el mostrador era de solo cinco contadores, mientras que había nueve mostradores hoy (8/25), mientras que el público en general todavía estaba servido.

Para el número de remitente, admitió que no podía estar seguro porque también había personas que habían sido enviadas a través de la sucursal a través de la oficina de correos, dado que había 18 ramas repartidas en 21 distritos en Pati Regency.

