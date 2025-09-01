Cientos de personas siguen una oración conjunta por Indonesia en el Kauman -Mosque en Semarang

SEMARANG (Antara) – Cientos de personas siguieron una oración conjunta para rezar por Indonesia en la Gran Mezquita de Semarang (MAS) o anunciaron la Mezquita Kauman en Semarang.

Presidente de Takmir Mas Kh Hanif Ismail Después de la actividad de oración conjunta en Semarang, el fenómeno del caos y las acciones anarquistas que se han llevado a cabo últimamente fue entregada el lunes.

«No queremos que la gente de Semarang esté inquieta, esté inquieta. Tal vez incluso cuando sucede en la ciudad de Semarang, todos estaremos tristes», dijo.

La pérdida, dijo, no es solo el gobierno, sino que la comunidad también perderá si la paz se perturbará y la situación se vuelve irregular, además, las disposiciones públicas en realidad están dañadas.

«Esperamos que Semarang permanezca pacífico, Semarang Amin permanecerá seguro, cómodo. No queremos que la comunidad de Semarang sea pozos», dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Semarang -Deputy Iswar Aminuddin dijo que su partido apreciaba el inicio de varias partes para continuar expresando la paz, incluso por oración conjunta.

«Ciertamente queremos estar en nombre de las organizaciones islámicas del Ayuntamiento (PEMKOT) Semarang, organizaciones de la sociedad civil, etc. que hicieron una oración conjunta esta tarde», dijo.

Al igual que las personas religiosas, dijo, cree que todos los problemas que surgen en este mundo son inseparables de la voluntad del Creador, Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT).

«Tenemos que regresar a Dios, a Allah, y rezamos junto con varios líderes religiosos. Con esta solidaridad queremos convencer a toda la comunidad de la ciudad de Semarang de que permanecemos en buenas condiciones», dijo.

También presente en la ocasión, varios representantes de organizaciones islámicas, como ahora, Muhammadiyah y LDII, miembros de DPRD de la ciudad de Semarang Syahrul Qirom, y presidente del Foro de Comunicación de Comunicación United Semarang (FKSB) Am Jumai.

Las actividades se basan en la lectura de Shalawat y elogios al Profeta Mohammed Shalaulahu Alaihi Wassalam (SAW) en línea con la llegada de su mes de nacimiento, Rabiul temprano.

Luego, leyendo la oración por Indonesia, especialmente Semarang, seguido de leer la explicación de los componentes de la comunidad de la ciudad de Semarang.

Hay varios puntos en la declaración, que incluyen invitar a todos los componentes de la comunidad a mantener una situación favorable, para apelar a las ambiciones de canal de una manera cortés y rechazar todas las formas de provocación, violencia y acciones anarquistas.