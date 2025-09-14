Cientos de participantes te dejarán el National Lion Dance Festival en Semarang

El equipo de Danza de Lion Lion de Semarang apareció en el National Lion Dance Festival en el Atrium The Park Mall, Semarang, Java Central, domingo (14/09/2025). El festival, celebrado por la danza del león indonesio (FOBI) Sportfederatie, colaboró ​​con el gobierno de la ciudad de Semarang, a la que asistieron cientos de participantes de diferentes regiones con el objetivo de atrapar las semillas de los atletas de baile de jóvenes leones a través de la competencia, mientras que la aculturación cultural se introdujo en la ciudad. Entre fotos/significado de Zaezar/Tom.