Cientos de niños en Solo siguen la Semana del Arte de Iniciación de Kalbe Farma

SOLO (Antara) – Cientos de niños en solo Java central participaron en la Semana del Arte Infantil inteligente de Indonesia, iniciado por Pt Kalbe Farma Tbk a través de una subsidiaria de Pt Saka Farma Laboratories (Kalbe Consumer Health) y el Cerebrofort -Smart redujo el parque sactagrente, el parque, el parque.

El jefe de vitamina Kalbe Consumer Health Adelia Theresia dijo que la actividad era alentar el crecimiento y el desarrollo de los niños indonesios a través de un enfoque de arte, educación y alimentos.

Dijo que este esfuerzo estaba de acuerdo con las expectativas de todos los padres, a saber, querer cultivar las mejores cosas y desarrollar sus hijos.

«Kalbe Consumer Health y Cerebrofort se dedican a apoyar de manera óptima el crecimiento y el desarrollo de los niños indonesios, no solo en términos de satisfacción de alimentos cerebrales al ofrecer el producto adecuado, sino también ofreciendo un espacio de estimulación para la creatividad para los niños. Carácter positivo, en línea con el espíritu de cerebrotorto como el» gummo de la delgada, dijo él.

Mientras tanto, al apoyar la inteligencia y el desarrollo del cerebro del niño, dijo, la comida como DHA jugó un papel importante.

Sin embargo, la investigación del British Journal of Nutrition publicada por Cambridge University Press muestra que el 80 por ciento de los niños indonesios todavía no tienen ingesta de DHA. Otro hecho, la mayoría de los niños indonesios de 4 a 12 años consumen ácidos grasos esenciales bajo las recomendaciones de la Organización Agrícola y Agrícola (FAO)/Organizaciones Mundiales de Salud (OMS), que muestran implícitamente la gran parte de los niños que se pierden EPA y DHA.

Incluso se necesitan ambos nutrientes para el desarrollo del cerebro para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los niños. Además, la falta de DHA puede tener un impacto en la concentración, la memoria y el potencial de aprendizaje de los niños en el futuro durante el período de oro.

«Uno de los apoyo para superar esta condición se presenta a través del producto Gummy Cerebroport. La goma de este niño inteligente está equipado con contenido de aceite de pescado, Omega 3 (EPA y DHA) que puede apoyar el desarrollo de cerebros de los niños, emociones equilibradas y un sistema inmune fuerte», dijo Adelia.

Adelia enfatizó que Kalbe cree a través de Cerebrofort que cada niño tiene un gran potencial y, a través de esta actividad, pueden canalizar el talento y desarrollar personajes tempranos.

«En el futuro, esta actividad continuará en otras ciudades. Esta acción es una forma de apoyo para que cada niño indonesio se vuelva saludable, creativo, seguro y se convierta en una generación inteligente que está lista para enfrentar el futuro», dijo.

En la misma ocasión, el alcalde de Surakarta Astrid Widayani apreció el evento.

«Realmente aprecio este evento, porque debido a la semana artística indonesia de niños inteligentes podemos ver el entusiasmo, la inteligencia y la creatividad de los niños que son extraordinarios. Esperamos que esta actividad sea un paso concreto para realizar una generación saludable, inteligente, creativa e inteligente de generaciones indonesias», dijo.

Según él, el evento dio espacio para que los niños en solitario expresen sus talentos con confianza. Astrid cree que esta experiencia los motivará a seguir trabajando y se atreve a mostrar su mejor potencial.

«Como ciudad cultural, el Ayuntamiento ciertamente apoya completamente las iniciativas que promueven la creatividad de los niños a una edad temprana. Momentos como estos pueden usarse para fortalecer el carácter de la generación más joven mientras conservan la cultura y el arte que se convierte en una identidad en solitario», dijo.