Cientos de miles de residentes de Temanggung han participado en CKG

Temanggung (ANTARA) – Hasta 240.000 residentes de Temanggung Regency, Java Central, han participado en el programa Free Health Check (CKG) organizado por funcionarios del centro de salud comunitario.

«Ahora se continúa con el CKG en todos los centros de salud comunitarios y escuelas regulares», dijo el viernes el jefe del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades (P2P) del Servicio de Salud del Distrito de Temanggung, licenciado en Temanggung.

Lo transmitió después de ser orador sobre atención de salud mental para escolares en SMAN 1 Temanggung.

Dijo que hay 26 centros de salud comunitarios en la regencia de Temanggung, todos los cuales participan en el trabajo de campo del programa CKG.

Anteriormente, el jefe del Servicio de Salud del distrito de Temanggung, Intan Pandanwangi, dijo que continuaría acelerando el programa CKG para estudiantes, incluidos estudiantes de escuela primaria, estudiantes de secundaria, así como estudiantes de secundaria y escuelas vocacionales.

Dijo que debe acelerar el programa CKG para estudiantes, concretamente visitando las escuelas directamente, y se comprometió a completar este programa para 2025 según objetivos predeterminados.

«Para acelerar el CKG, se está movilizando a todos los funcionarios de los centros de salud comunitarios, con el objetivo de atender a 1.000 niños cada día», dijo.

Según él, la identificación temprana de diversos problemas de salud en los niños en edad escolar es muy importante para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimos de los niños.

Por otro lado, este programa es una forma de enseñar a los niños sobre la importancia de conductas de vida limpias y saludables, como lavarse las manos, cepillarse los dientes y mantener la higiene corporal.

Lea también: Cientos de santri en Kudus se someten a controles médicos gratuitos el Día de Santri