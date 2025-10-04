Cientos de maestros siguen a Porsenijar Java 2025

SEMARANG (Antara) – No menos de 317 maestros de diferentes escuelas en Java Central participaron en la Semana de Sports, Arte y Aprendizaje (Porsenijar) en el nivel central de Java que se celebró en el campus de Semarang (Upclisis) de la Universidad de PGRI.

El presidente del comité de Porsenijar de Java Central, Mualip, en Semarang, explicó el viernes que el evento se dividió en competiciones de deportes, arte y aprendizaje.

Porsenijar, que se celebró durante un día, fue un programa de trabajo completo de PGRI Central Java como una serie de conmemoración del 80 cumpleaños de PGRI y el Día Nacional del Maestro 2025.

Dijo que 317 maestros se dividieron en 97 personas que participaron en competiciones deportivas, a saber, ramas de bádminton, tenis de mesa y ajedrez.

«Vinieron de seis antiguas residencia, a saber, Banyumas, Pati, Pekalongan, Semarang, Kedu, Surakarta. En combinación con 10 jueces o árbitros», dijo.

Posteriormente, 220 maestros que participaron en las competiciones de arte y aprendizaje, que consisten en canto en solitario, danza individual, coro, videos de contenido creativo.

«El área de aprendizaje se encuentra en la creatividad del aprendizaje (aprendizaje profundo), así como la escritura de historias cortas (cuentos)», dijo.

Según él, Porsenijar quiere mejorar la profesionalidad, desarrollar el potencial de deportes y la creatividad del arte de los maestros y aumentar la aptitud física, la salud mental, emocional y social de los maestros PGRI.

«Y estableciendo una amistad amistosa de los miembros de PGRI y la coordinación del programa de desarrollo de arte, cultura y deporte de PGRI», dijo el vicepresidente de V PGRI Central Java.

Mientras tanto, el presidente de la Java Central Pgri Muhdi dijo que el maestro que participó en el centro de Java Porsenijar fue seleccionado en un evento similar en cada residencia anterior.

«Porque significa entre la residencia que los mejores atletas son reales. Además, se participó el nivel provincial para producir los mejores atletas a los que pueden ser enviados (Porsenijar) a nivel nacional en Bandung», dijo.

Según él, Porsenijar es un lugar para enfatizar la profesionalidad de los maestros, así como la salud para mejorar la calidad de la educación en Indonesia.

«En el contexto del 80 cumpleaños de PGRI, tratamos de esforzarnos por las actividades para mejorar la calidad de los maestros y debemos estar saludables.