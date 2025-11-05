Cientos de funcionarios del Ministerio Imipas participaron en un entrenamiento en Nusakambangan

Cilacap (ANTARA) – Hasta 240 funcionarios de las filas del Ministerio de Inmigración y Correccionales (Imipas) de toda Indonesia participaron en una capacitación en la isla de Nusakambangan, Cilacap Regency, Java Central, para fortalecer la integridad, la disciplina y el servicio de los funcionarios estatales.

En la inauguración de las actividades de desarrollo mental para 2025 del Ministerio de Inmigración y Correccionales en la isla de Nusakambangan, el ministro de Immipas, Agus Andrianto, dijo el miércoles que cientos de agentes participaron en un programa para mejorar la disciplina, la mentalidad y la ética laboral para que pudieran convertirse en modelos a seguir en el servicio público.

«Los funcionarios penitenciarios y de inmigración deberían dar ejemplo en la implementación de los valores humanos. Nusakambangan no es sólo un lugar para capacitar a los prisioneros, sino también un lugar para el desarrollo mental de los trabajadores», dijo.

Dijo que no se deben tolerar violaciones de la disciplina y la ética en el entorno laboral.

Por lo tanto, dijo, se espera que el entrenamiento que se lleva a cabo en Nusakambangan actúe como un elemento disuasivo y como una oportunidad para que los empleados mejoren.

«A los empleados que cometen infracciones, ya sea que no trabajen de acuerdo con los SOP (procedimientos operativos estándar), que tengan problemas éticos o sean perezosos en su trabajo, aquí ofrecemos asesoramiento. El objetivo es que mejoren y efecto disuasorio para otros”, afirmó.

En la ocasión, Agus también expresó su agradecimiento al Ministerio de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática (PANRB) por facilitar el proceso de ayuda durante el período de transición para la formación del Ministerio de Inmigración y Correccionales, incluida la mejora de su estructura y la adición de nuevos puestos funcionales.

Según él, la reestructuración fortalecerá los servicios comunitarios y garantizará que todos los programas de reforma burocrática funcionen eficazmente.

También dio detalles sobre varios programas de seguridad alimentaria que involucran a 228 residentes apoyados en varios lugares de Nusakambangan, incluyendo agricultura, ganadería, pesca, horticultura, fabricación de fertilizantes orgánicos, así como capacitación en habilidades convectivas.

«Este programa no es sólo para la producción de alimentos, sino también una forma de promover la independencia de los prisioneros para que tengan habilidades cuando sean liberados», dijo Agus.

Dijo que también se han realizado esfuerzos conjuntos mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Inmigración y Correccionales y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) para desarrollar la capacitación y el empoderamiento en el sector marítimo.

«Esta cooperación no es sólo una formalidad, sino una forma de compromiso para fortalecer la vigilancia del dominio marítimo y la eficacia transfronteriza y mejorar los recursos humanos con integridad y perspicacia marítima», dijo.

Según él, actualmente la gestión del potencial marino y pesquero en la zona de Nusakambangan se ha desarrollado en un área de 48,7 hectáreas con diversos cultivos entre los que se encuentran el bagre, el chano y el camarón vaname.

Dijo que todos estos esfuerzos fueron parte del aporte del Ministerio de Imipas para apoyar programas estratégicos nacionales enfocados en la seguridad alimentaria y el empoderamiento humano.

«Nuestro país es grande y tiene su propia manera de resolver cada problema. La clave es la cooperación mutua. Debemos inculcar ese espíritu en cada paso, incluso en el desarrollo de los trabajadores y detenidos», dijo el Ministro Imipas.

La apertura de las actividades de capacitación en Nusakambangan también estuvo llena de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Imipas y KKP, la entrega de premios a varios empleados destacados y la evaluación de varios sitios del programa de seguridad alimentaria en Nusakambangan.

A la visita también asistieron el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional/Jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy, el Viceministro de Reforma Administrativa Purwadi Arianto, el Viceministro de Recursos Humanos Afriansyah Noor, el Enviado Presidencial Especial para el Desarrollo de la Generación Joven y los Trabajadores de las Artes Raffi Ahmad, así como varios otros funcionarios y celebridades Irfan Hakim.

Según los datos, entre los 240 agentes que se sometieron a un entrenamiento de un mes de duración en Nusakambangan se encontraban 100 personas de las filas de la Dirección General de Inmigración y 140 personas de la Dirección General de Correcciones.

