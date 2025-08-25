Cientos de estudiantes de primaria en estudiantes de secundaria en Semarang siguen la Olimpiada Rupia Love

SEMARANG (Antara) – Cientos de estudiantes de la escuela primaria y la escuela secundaria (SMP) en la ciudad de Semarang, Central Java, se unieron a la orgullosa consecuencia de la Olimpiada (CBP) de Rupia en la Oficina Representativa del Banco de Indonesia en la Provincia Central de Java.

El jefe de implementadores diarios (PLH) del centro de Java Central, Nita Rachmenia, en Semarang, explicó que los Juegos Olímpicos fueron un seguimiento del memorando de acuerdo con la Oficina de Educación de la Ciudad de Semarang (DISDKK) con materiales de enseñanza relacionados con la educación educativa de educación de Highorh.

«Queremos ver los comentarios de los estudiantes relacionados con los materiales de enseñanza. Desde aquí, el contenido no puede controlarse por completo, para que el material pueda ser refinado», dijo.

Este año es la primera vez de los Juegos Olímpicos de BP para el nivel primario y el segundo para el nivel de la escuela secundaria. Los Juegos Olímpicos durante dos días, a saber, el 25 al 26 de agosto de 2025.

Para el nivel de la escuela primaria, no había menos de 50 escuelas con un total de 150 estudiantes en las clases 4-6 que participaron el primer día (8/25), mientras que SMP asistió 111 escuelas con un total de 222 estudiantes el segundo día (26/8).

Lea también: Bi está celebrando el Festival Central de Java Syariah desde 2025, refuerza el ecosistema Halal

Hay seis escuelas primarias que han introducido con éxito la final, a saber, SD Negeri Bulusan, Sdn Jatisari, Sdn Tawang Mas 01, Sdn Ngaliyan 03, Sdn Lamper Tengah 01 y Sdn Muktiharjo Lor Semarang City.

Como resultado, Sdn Jatisari ganó el primer lugar, seguido de SDN Muktiharjo Lor (segundo lugar) y SDN Tawang Mas 01 (tercer lugar).

Actualmente, dijo, la colaboración entre el plan de estudios de educación y aprendizaje de Rupiah se ha extendido a ocho regiones, a saber, Semarang Regency, Salatiga City, Magelang Regency, Demak Regency, Kudus Regency, Tegal City y Banyumas Regent.

«Esperemos que el próximo año los Juegos Olímpicos como estos también se celebrarán en estas áreas para llegar a toda la Java central», dijo.

A través de los Juegos Olímpicos, dijo, los estudiantes no solo podían tomar su conocimiento sobre el rupia, como las características de la autenticidad, la filosofía y el significado del diseño en el dinero, sino también la capacidad de jugar y hablar en público

Mientras tanto, el jefe de Semarang City Desdikk Bambang Pramusinto explicó que el material de CBP Rupiah se extendió por todas las escuelas secundarias básicas y junior en la ciudad de Semarang.

Desde el principio, dijo, Disdik también estuvo involucrado en la preparación del material curricular, la preparación de los módulos y hasta ahora hay un Juegos Olímpicos como medio de evaluación a nivel de éxito, la aplicación de material BP en las escuelas.

Según él, el material de alfabetización de Rupiah generalmente está integrado en las lecciones de ciencias sociales (IPS), pero su aplicación puede ajustar las necesidades de cada escuela.

«Este Juegos Olímpicos es un evento anual útil y será un nuevo contenido local en la ciudad de Semarang, esperamos que la Olimpiada Rupia CBP pueda aumentar el conocimiento y capacitar la inteligencia de los estudiantes en términos de alfabetización educativa de Rupiah», dijo.

Leer también: Bi Central Java con orgullo tiene los Juegos Olímpicos de Amor para comprender el Rupiah

Lea también: 140 marcos IPNU e IPPNU Tegal siga «a CBP Rupiah»

Leer también: El gobierno de la ciudad de BI y Semarang tiene movimientos de comida baratos a 1,530 puntos